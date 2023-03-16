США отказались соблюдать запреты России над Чёрным морем

США не будут соблюдать ограничения, введённые Россией в воздушном пространстве Чёрного моря, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США дома Джон Кирби. Он убеждён, что американская авиация летает там "на законных основаниях".

"Они могут объявлять всё, что хотят, они могут говорить всё, что хотят... Мы собираемся продолжать летать и действовать в соответствии с международным правом", — сказал он в ходе брифинга.