США отказались соблюдать запреты России над Чёрным морем
Кирби: США не будут соблюдать введённые Россией в небе над Чёрным морем ограничения
США не будут соблюдать ограничения, введённые Россией в воздушном пространстве Чёрного моря, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США дома Джон Кирби. Он убеждён, что американская авиация летает там "на законных основаниях".
"Они могут объявлять всё, что хотят, они могут говорить всё, что хотят... Мы собираемся продолжать летать и действовать в соответствии с международным правом", — сказал он в ходе брифинга.
Напомним, 14 марта в США заявили, что американский дрон упал в Чёрное море якобы из-за действий российских Су-27. В Минобороны РФ пояснили, что MQ-9 Reaper разбился из-за резкого манёвра. Российский посол Анатолий Антонов был вызван в Госдеп, где категорически отверг все инсинуации американской стороны и довёл позицию Москвы. Причём Джон Кирби признал, что Штаты вряд ли смогут достать обломки дрона. Там также задумались о прекращении помощи Украине.
ТАСС / Сергей Мальгавко