В Артёмовске пресечены попытки вывода нескольких взводов ВСУ
Пушилин: Силы РФ пресекли попытки вывода нескольких взводов ВСУ из Артёмовска
Российские силы пресекли попытки вывода нескольких взводов ВСУ из Артёмовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Были зафиксированы попытки выхода нескольких взводов, но это было пресечено нашими подразделениями. Ситуация планомерно продвигается в плане освобождения данного населённого пункта", — отметил он в эфире Первого канала.
Напомним, ранее в ДНР сообщили, что российские силы контролируют около 50% территории Артёмовска, город по-прежнему находится в оперативном окружении. При этом украинское командование приняло решение продолжать удерживать населённый пункт, несмотря на плачевное положение своих военных, которые пытаются отступать из Артёмовска по просёлочным дорогам, бросая технику.
Getty Images / Anadolu Agency / Viktor Koshkin