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Опубликовано 17 марта 2023, 12:45
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В Артёмовске пресечены попытки вывода нескольких взводов ВСУ

Пушилин: Силы РФ пресекли попытки вывода нескольких взводов ВСУ из Артёмовска

Российские силы пресекли попытки вывода нескольких взводов ВСУ из Артёмовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Были зафиксированы попытки выхода нескольких взводов, но это было пресечено нашими подразделениями. Ситуация планомерно продвигается в плане освобождения данного населённого пункта", отметил он в эфире Первого канала.

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Напомним, ранее в ДНР сообщили, что российские силы контролируют около 50% территории Артёмовска, город по-прежнему находится в оперативном окружении. При этом украинское командование приняло решение продолжать удерживать населённый пункт, несмотря на плачевное положение своих военных, которые пытаются отступать из Артёмовска по просёлочным дорогам, бросая технику.

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Getty Images / Anadolu Agency / Viktor Koshkin

Александра Вишнякова
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