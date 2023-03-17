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17 марта, 12:45

В Артёмовске пресечены попытки вывода нескольких взводов ВСУ

Пушилин: Силы РФ пресекли попытки вывода нескольких взводов ВСУ из Артёмовска

Российские силы пресекли попытки вывода нескольких взводов ВСУ из Артёмовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Были зафиксированы попытки выхода нескольких взводов, но это было пресечено нашими подразделениями. Ситуация планомерно продвигается в плане освобождения данного населённого пункта", отметил он в эфире Первого канала.

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Напомним, ранее в ДНР сообщили, что российские силы контролируют около 50% территории Артёмовска, город по-прежнему находится в оперативном окружении. При этом украинское командование приняло решение продолжать удерживать населённый пункт, несмотря на плачевное положение своих военных, которые пытаются отступать из Артёмовска по просёлочным дорогам, бросая технику.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu Agency / Viktor Koshkin

Александра Вишнякова
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