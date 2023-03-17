В Артёмовске пресечены попытки вывода нескольких взводов ВСУ

Российские силы пресекли попытки вывода нескольких взводов ВСУ из Артёмовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Были зафиксированы попытки выхода нескольких взводов, но это было пресечено нашими подразделениями. Ситуация планомерно продвигается в плане освобождения данного населённого пункта", — отметил он в эфире Первого канала.