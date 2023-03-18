Новосибирские депутаты опробовали огнемёт для борьбы с гололёдом

Депутат горсовета Новосибирска Василий Стрекалов показал горожанам необычное средство для борьбы с гололёдом — огнемёт. Он рассказал "Подъёму", что необычной акцией хотел продемонстрировать, что он и его коллега находятся в "постоянном поиске" новых решений наболевшего вопроса.

Депутат Стрекалов топит лёд огнемётом. Видео © VK / Василий Стрекалов

"Мы нашли ещё одно интересное решение, один житель мне написал. Это виброплита, которой асфальт трамбуют. Есть определённая насадка, которая как раз таки позволяет лёд долбить, не нанося ущерб асфальту. Сейчас это будем изучать", — рассказал народный избранник.

Стрекалов отметил, что в Новосибирске есть места, где "днём солнышко подтапливает, с утра — заморозки и вода превращается в лёд", из-за чего раньше жителям даже выдавали ледорубы и ледоходы (шипы на резинках). Виной всему, по словам депутата, законы физики, которые тянут вниз песок и соль на данных участках. Что касается огнемёта, то он не является каким-то "военным агрегатом".