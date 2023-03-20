Политолог указал на ключевую роль лидера КНР в переговорах между РФ и Украиной
Политолог Ознобищев: Си Цзиньпин сильнее всех продвинул идею переговоров России и Украины
Китаю дальше других удалось продвинуть вопрос переговоров России и Украины, что получилось благодаря серьёзному политическому влиянию председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом рассказал политолог, член Совета по внешней и оборонной политике Сергей Ознобищев. Эксперт считает, что деятельность других посредников в украинском вопросе, среди которых лидеры Турции, Франции и Германии, оказалась безуспешной.
"Подвижки с переговорами намечаются в связи с позицией Китая. Это не удавалось другим посредникам: Турции, я уж не говорю о других западных лидерах типа [президента Франции Эмманюэля] Макрона, даже [канцлер ФРГ Олаф] Шольц пытался первое время. Это всё завело нас в тупик. А товарищ Си — очень сильный лидер, с которым будет считаться весь мир. Он имеет гораздо больше политического веса", — отметил Ознобищев в беседе с Ura.ru.
Политолог убеждён, что урегулировать украинский кризис будет сложно без участия Китая. По его мнению, на данный момент есть несомненное продвижение самой идеи переговоров благодаря Си Цзиньпину.
Напомним, 20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Россию с государственным визитом. В Кремле рассказали, что лидеры РФ и КНР обменяются подарками и переговорят тет-а-тет. Си Цзиньпин счёл, что визит в Москву придаст новый импульс отношениям между Китаем и РФ. Политологи считают, что эта встреча лидеров России и Китая будет эпохальной.