Политолог указал на ключевую роль лидера КНР в переговорах между РФ и Украиной

Китаю дальше других удалось продвинуть вопрос переговоров России и Украины, что получилось благодаря серьёзному политическому влиянию председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом рассказал политолог, член Совета по внешней и оборонной политике Сергей Ознобищев. Эксперт считает, что деятельность других посредников в украинском вопросе, среди которых лидеры Турции, Франции и Германии, оказалась безуспешной.

"Подвижки с переговорами намечаются в связи с позицией Китая. Это не удавалось другим посредникам: Турции, я уж не говорю о других западных лидерах типа [президента Франции Эмманюэля] Макрона, даже [канцлер ФРГ Олаф] Шольц пытался первое время. Это всё завело нас в тупик. А товарищ Си — очень сильный лидер, с которым будет считаться весь мир. Он имеет гораздо больше политического веса", — отметил Ознобищев в беседе с Ura.ru.