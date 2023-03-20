В Киеве назвали главное ожидание от визита Си Цзиньпина в Москву
В МИД Украины заявили, что внимательно следят за визитом Си Цзиньпина в Москву
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. По его словам, Киев внимательно следит за поездкой китайского лидера и ожидает, что он повлияет на РФ.
"Мы ожидаем, что Пекин использует своё влияние на Москву, чтобы заставить её прекратить агрессию в адрес Украины", — сказал представитель МИД Незалежной в интервью изданию "Украинская правда".
Вместе с тем Николенко напомнил, что глава МИД КНР Цинь Ган на днях провёл телефонные переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. По его словам, Киев готов к диалогу с Пекином для достижения мира на Украине.
Напомним, 20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Россию с государственным визитом. В Кремле рассказали, что лидеры РФ и КНР обменяются подарками и переговорят тет-а-тет. Си Цзиньпин счёл, что визит в Москву придаст новый импульс отношениям между Китаем и РФ. Политологи считают, что эта встреча лидеров России и Китая будет эпохальной.