В Киеве назвали главное ожидание от визита Си Цзиньпина в Москву

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. По его словам, Киев внимательно следит за поездкой китайского лидера и ожидает, что он повлияет на РФ.

"Мы ожидаем, что Пекин использует своё влияние на Москву, чтобы заставить её прекратить агрессию в адрес Украины", — сказал представитель МИД Незалежной в интервью изданию "Украинская правда".