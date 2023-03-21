Мишустин сегодня встретится с Си Цзиньпином
Сегодня глава российского правительства Михаил Мишустин проведёт встречу с находящимся в Москве с государственным визитом председателем Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
По его словам, эти переговоры пройдут в первой половине дня. Им в декабре 2022 года предшествовала 27-я регулярная встреча глав правительств двух стран. Тогда Мишустин отметил, что Россия и Китай готовы совместно противостоять нарастающему внешнему давлению, поскольку заинтересованы в процветании друг друга.
А ещё на сегодня запланированы переговоры лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в составе делегаций. Речь на них пойдёт и о сотрудничестве в экономике.
Напомним, 20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с трёхдневным государственным визитом. По мнению главы Китая, его поездка в Москву придаст новый импульс развитию отношений двух стран. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что взаимодействие России и Китая способствует укреплению многополярности в мире и её основополагающих принципов. В первый день неформальные переговоры Путина и Си Цзиньпина продолжались четыре с половиной часа.
kremlin.ru