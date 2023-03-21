Мишустин сегодня встретится с Си Цзиньпином

Сегодня глава российского правительства Михаил Мишустин проведёт встречу с находящимся в Москве с государственным визитом председателем Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, эти переговоры пройдут в первой половине дня. Им в декабре 2022 года предшествовала 27-я регулярная встреча глав правительств двух стран. Тогда Мишустин отметил, что Россия и Китай готовы совместно противостоять нарастающему внешнему давлению, поскольку заинтересованы в процветании друг друга.