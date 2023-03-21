МИД Китая раскрыл, какую оценку Си Цзиньпин дал отношениям с Россией
Си Цзиньпин назвал укрепление отношений с Россией стратегическим выбором Китая
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным назвал укрепление отношений с Москвой стратегическим выбором Пекина. Об этом сообщили в МИД Китая по итогам неформальной встречи двух лидеров.
"Укрепление и развитие китайско-российских отношений — это стратегический выбор Китая, который исходит из его собственных фундаментальных интересов и преобладающих тенденций в мире", — приводит ведомство содержание заявлений Си.
Он также добавил, что Пекин твёрдо придерживается курса на укрепление такого стратегического сотрудничества с Москвой.
Ещё в китайском МИДе рассказали, что Путин и Си провели "углублённый обмен мнениями по украинскому вопросу". Си Цзиньпин подчеркнул, что большинство стран — за мирные переговоры, "против подливания масла в огонь".
"Китай продолжит играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского вопроса", — заверил председатель КНР.
Напомним, 20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с трёхдневным государственным визитом. По мнению главы Китая, его поездка в Москву придаст новый импульс развитию отношений двух стран. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что взаимодействие России и Китая способствует укреплению многополярности в мире и её основополагающих принципов. В первый день неформальные переговоры Путина и Си Цзиньпина продолжались четыре с половиной часа.