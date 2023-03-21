МИД Китая раскрыл, какую оценку Си Цзиньпин дал отношениям с Россией

Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным назвал укрепление отношений с Москвой стратегическим выбором Пекина. Об этом сообщили в МИД Китая по итогам неформальной встречи двух лидеров.

"Укрепление и развитие китайско-российских отношений — это стратегический выбор Китая, который исходит из его собственных фундаментальных интересов и преобладающих тенденций в мире", — приводит ведомство содержание заявлений Си.

Он также добавил, что Пекин твёрдо придерживается курса на укрепление такого стратегического сотрудничества с Москвой.

Ещё в китайском МИДе рассказали, что Путин и Си провели "углублённый обмен мнениями по украинскому вопросу". Си Цзиньпин подчеркнул, что большинство стран — за мирные переговоры, "против подливания масла в огонь".