УПЦ могут лишить права пользоваться храмами в двух городах Украины

Украинскую православную церковь (УПЦ) хотят лишить права на храмы в Чернигове и Почаеве. Об этом заявил глава Минкульта Незалежной Александр Ткаченко, отметив, что власти уже занимаются этим вопросом.

"Кроме Нижней лавры у нас истекли соглашения о пользовании имуществом и в Чернигове, и в одном из храмов в Почаеве. Мы сейчас над этим как раз работаем по прекращению действия таких соглашений и подписанию соответствующих актов приёма-передачи", — заявил он в интервью "РБК-Украина".