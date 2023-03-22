УПЦ могут лишить права пользоваться храмами в двух городах Украины
Глава Минкульта Украины Ткаченко: Власти хотят лишить УПЦ права на храмы в Чернигове и Почаеве
Украинскую православную церковь (УПЦ) хотят лишить права на храмы в Чернигове и Почаеве. Об этом заявил глава Минкульта Незалежной Александр Ткаченко, отметив, что власти уже занимаются этим вопросом.
"Кроме Нижней лавры у нас истекли соглашения о пользовании имуществом и в Чернигове, и в одном из храмов в Почаеве. Мы сейчас над этим как раз работаем по прекращению действия таких соглашений и подписанию соответствующих актов приёма-передачи", — заявил он в интервью "РБК-Украина".
Ткаченко упомянул и Киево-Печерскую лавру, отметив, что религиозная жизнь там, вероятно, будет продолжена после проработки депутатами соответствующих законов.
Напомним, ранее монахов УПЦ обязали покинуть здания Киево-Печерской лавры до 29 марта. По словам её митрополита Павла, это является "началом апокалипсиса". Он заверил, что священнослужители не станут покидать помещения, до последнего отстаивая свои права и святыни. 13 марта комиссия заповедника "Киево-Печерская лавра" приступила к ревизии имущества монастыря. По словам митрополита Винницкого и Барского Варсонофия, она проходит "без всяких документов и предупреждений".
ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO