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26 марта, 11:55

Путин заявил о важности сохранения памятников героям ВОВ в новых регионах России

Важно сохранять в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях памятники, посвящённые героям Великой Отечественной войны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", рассказывая о поездке в Мариуполь.

"Важно посмотреть общественные пространства, парк, огромный парк со стелой и памятником, посвящённым героям Великой Отечественной войны. Мне кажется, это очень важно сохранить, мы много раз об этом говорили — о нашей общей памяти, и для жителей Донбасса это не менее важно, чем для всех других жителей страны", — сказал глава государства.

В Запорожье рассказали, на что Путин намекнул Западу, посетив филармонию в Мариуполе

В Запорожье рассказали, на что Путин намекнул Западу, посетив филармонию в Мариуполе

Напомним, 18 марта президент РФ Владимир Путин впервые совершил рабочую поездку в Донбасс, посетив Мариуполь. Во время визита вице-премьер Марат Хуснуллин доложил главе государства о том, что жители стали активно возвращаться в город после того, как в нём начался процесс благоустройства. Путин также осмотрел построенный микрорайон, пообщался с его жителями и даже зашёл к ним в гости. Кроме того, президент побывал и в филармонии, которую восстановили за три месяца.

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Kremlin.ru

Светлана Оперук
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