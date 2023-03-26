Путин заявил о важности сохранения памятников героям ВОВ в новых регионах России
Важно сохранять в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях памятники, посвящённые героям Великой Отечественной войны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", рассказывая о поездке в Мариуполь.
"Важно посмотреть общественные пространства, парк, огромный парк со стелой и памятником, посвящённым героям Великой Отечественной войны. Мне кажется, это очень важно сохранить, мы много раз об этом говорили — о нашей общей памяти, и для жителей Донбасса это не менее важно, чем для всех других жителей страны", — сказал глава государства.
Напомним, 18 марта президент РФ Владимир Путин впервые совершил рабочую поездку в Донбасс, посетив Мариуполь. Во время визита вице-премьер Марат Хуснуллин доложил главе государства о том, что жители стали активно возвращаться в город после того, как в нём начался процесс благоустройства. Путин также осмотрел построенный микрорайон, пообщался с его жителями и даже зашёл к ним в гости. Кроме того, президент побывал и в филармонии, которую восстановили за три месяца.