Путин заявил о важности сохранения памятников героям ВОВ в новых регионах России

Важно сохранять в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях памятники, посвящённые героям Великой Отечественной войны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", рассказывая о поездке в Мариуполь.

"Важно посмотреть общественные пространства, парк, огромный парк со стелой и памятником, посвящённым героям Великой Отечественной войны. Мне кажется, это очень важно сохранить, мы много раз об этом говорили — о нашей общей памяти, и для жителей Донбасса это не менее важно, чем для всех других жителей страны", — сказал глава государства.