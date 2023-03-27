Россельхознадзор: В Чувашии уничтожили заражённую сибирской язвой тушу быка

В Чувашии уничтожили тушу быка, заражённого сибирской язвой. Об этом сообщила пресс-служба Госветслужбы республики. В ведомстве отметили, что специалисты сначала провели отбор проб для лабораторного исследования на сибирскую язву. В результате удалось найти ДНК возбудителя.

"Сотрудниками ветеринарной службы в присутствии представителей управления Россельхознадзора проведено сжигание в передвижном инсинераторе (печи для сжигания. — Прим. Лайфа) обнаруженных продуктов убоя, а также проведены дезинфекционные мероприятия", — указывается в сообщении.