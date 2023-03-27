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27 марта, 11:34

Россельхознадзор: В Чувашии уничтожили заражённую сибирской язвой тушу быка

В Чувашии уничтожили тушу быка, заражённого сибирской язвой. Об этом сообщила пресс-служба Госветслужбы республики. В ведомстве отметили, что специалисты сначала провели отбор проб для лабораторного исследования на сибирскую язву. В результате удалось найти ДНК возбудителя.

"Сотрудниками ветеринарной службы в присутствии представителей управления Россельхознадзора проведено сжигание в передвижном инсинераторе (печи для сжигания. — Прим. Лайфа) обнаруженных продуктов убоя, а также проведены дезинфекционные мероприятия", — указывается в сообщении.

По данным межрегионального управления Россельхознадзора, карантин вводить в деревне Яуши, где нашли мясо больного быка, не стали. В местах обнаружения и хранения туши специалисты провели дезинфекцию. Также сообщается, что восприимчивых животных на месте выявления фактора передачи возбудители язвы нет.

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Напомним, в середине марта стало известно о двух случаях сибирской язвы в Чувашии, источником заражения оказалась туша быка. На территории деревни Старое Акташево, где и были выявлены оба заболевших, ввели карантин, а мясо заражённого животного нашли и отправили на анализы и утилизацию. Позднее появилась информация о двух случаях заражения в Подмосковье, однако диагноз у пациентов не подтвердился.

Обложка ©

ТАСС / Донат Сорокин

Светлана Оперук
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