Россельхознадзор: В Чувашии уничтожили заражённую сибирской язвой тушу быка
В Чувашии уничтожили тушу быка, заражённого сибирской язвой. Об этом сообщила пресс-служба Госветслужбы республики. В ведомстве отметили, что специалисты сначала провели отбор проб для лабораторного исследования на сибирскую язву. В результате удалось найти ДНК возбудителя.
"Сотрудниками ветеринарной службы в присутствии представителей управления Россельхознадзора проведено сжигание в передвижном инсинераторе (печи для сжигания. — Прим. Лайфа) обнаруженных продуктов убоя, а также проведены дезинфекционные мероприятия", — указывается в сообщении.
По данным межрегионального управления Россельхознадзора, карантин вводить в деревне Яуши, где нашли мясо больного быка, не стали. В местах обнаружения и хранения туши специалисты провели дезинфекцию. Также сообщается, что восприимчивых животных на месте выявления фактора передачи возбудители язвы нет.
Напомним, в середине марта стало известно о двух случаях сибирской язвы в Чувашии, источником заражения оказалась туша быка. На территории деревни Старое Акташево, где и были выявлены оба заболевших, ввели карантин, а мясо заражённого животного нашли и отправили на анализы и утилизацию. Позднее появилась информация о двух случаях заражения в Подмосковье, однако диагноз у пациентов не подтвердился.
ТАСС / Донат Сорокин