Wildberries будет убирать с площадки товары с низким рейтингом
Маркетплейс Wildberries будет убирать с площадки товары с низким рейтингом, для этого их оценка, основанная на отзывах покупателей, должна быть ниже трёх из пяти возможных баллов. "Брак" будут возвращать продавцу.
"Онлайн-платформа начинает приостанавливать поставки товаров, на которые поступают жалобы покупателей на их низкое качество. Также ранее Wildberries усилила контроль за наличием маркировки на товарах", — говорится в сообщении.
Снятие ограничений будет возможно в случае повышения общего рейтинга товаров от продавца.
А ранее компания попала в скандал, когда владельцы пунктов выдачи заказов выдвинули требования Wildberries, среди которых отмена удержаний за возвраты товара и его брак. На ситуацию обратили внимание в Госдуме, а также в Министерстве труда. Штатные сотрудники пунктов выдачи заказов "Ягодок" обратились в прокуратуру с требованием прекратить незаконно удерживать штрафы из их заработка.
LIFE / Андрей Тишин