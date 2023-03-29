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29 марта, 15:52

Wildberries будет убирать с площадки товары с низким рейтингом

Маркетплейс Wildberries будет убирать с площадки товары с низким рейтингом, для этого их оценка, основанная на отзывах покупателей, должна быть ниже трёх из пяти возможных баллов. "Брак" будут возвращать продавцу.

"Онлайн-платформа начинает приостанавливать поставки товаров, на которые поступают жалобы покупателей на их низкое качество. Также ранее Wildberries усилила контроль за наличием маркировки на товарах", — говорится в сообщении.

Снятие ограничений будет возможно в случае повышения общего рейтинга товаров от продавца.

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А ранее компания попала в скандал, когда владельцы пунктов выдачи заказов выдвинули требования Wildberries, среди которых отмена удержаний за возвраты товара и его брак. На ситуацию обратили внимание в Госдуме, а также в Министерстве труда. Штатные сотрудники пунктов выдачи заказов "Ягодок" обратились в прокуратуру с требованием прекратить незаконно удерживать штрафы из их заработка.

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LIFE / Андрей Тишин

Александра Вишнякова
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