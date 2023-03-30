Участники "Ёлки желаний" в 2023 году будут выбирать подарки для детей сами
Ежегодная благотворительная акция "Ёлка желаний" в этом году пройдёт в новом формате. Теперь исполнители желаний будут сами придумывать, что подарить детям, исходя из истории каждого ребёнка. Об этом рассказал руководитель мероприятия Тимур Сафин.
"Мы предлагаем — и обязательно это сделаем с этого года — альтернативный способ участия в акции. Это когда исполнитель не видит непосредственно загаданное желание, а изучает и ознакамливается с историей ребёнка, с его увлечениями, с тем, как он живёт, и сам принимает решение, что подарить этому ребёнку", — заявил он на пресс-конференции.
Организаторы считают, что такой формат намного лучше отражает дух праздника, ведь в Новый год намного приятнее получать подарки-сюрпризы, особенно детям, пояснил Сафин.
В акции "Ёлка желаний" каждый год принимают участие все, кто хочет сделать добро и подарить 31 декабря подарки тем, кто нуждается в помощи. "Ёлка" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2022 году в акции приняли участие президент России Владимир Путин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, а также министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу.
ТАСС / Донат Сорокин