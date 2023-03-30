Участники "Ёлки желаний" в 2023 году будут выбирать подарки для детей сами

Ежегодная благотворительная акция "Ёлка желаний" в этом году пройдёт в новом формате. Теперь исполнители желаний будут сами придумывать, что подарить детям, исходя из истории каждого ребёнка. Об этом рассказал руководитель мероприятия Тимур Сафин.

"Мы предлагаем — и обязательно это сделаем с этого года — альтернативный способ участия в акции. Это когда исполнитель не видит непосредственно загаданное желание, а изучает и ознакамливается с историей ребёнка, с его увлечениями, с тем, как он живёт, и сам принимает решение, что подарить этому ребёнку", — заявил он на пресс-конференции.

Организаторы считают, что такой формат намного лучше отражает дух праздника, ведь в Новый год намного приятнее получать подарки-сюрпризы, особенно детям, пояснил Сафин.