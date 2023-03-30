Украинский кабмин отменил распоряжение от 2013 года о передаче УПЦ объектов лавры
На Украине отменён документ 2013 года, по которому имущество Киево-Печерской лавры передавалось на правах пользования канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил министр культуры страны Александр Ткаченко.
"Только что правительство признало утратившим силу распоряжение Кабинета министров Украины времён [президента Украины Виктора] Януковича от 11 июля 2013 г. No 519 "Вопрос передачи в безвозмездное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской лавре (мужской монастырь) Украинской православной церкви зданий и сооружений", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, с 13 марта киевские власти начали разграбление Киево-Печерской лавры и обязали монахов УПЦ покинуть здания до 29 марта, однако те никуда не ушли. Священнослужители уже обратились в суд, и 26 апреля будет рассмотрена их жалоба на решение властей разорвать договор об аренде объектов обители. До этого священнослужители не намерены покидать лавру. Однако суд отказался отложить изгнание монахов до рассмотрения иска.
ТАСС / SOPA Images via / Sergei Chuzavko