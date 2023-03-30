Украинский кабмин отменил распоряжение от 2013 года о передаче УПЦ объектов лавры

На Украине отменён документ 2013 года, по которому имущество Киево-Печерской лавры передавалось на правах пользования канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил министр культуры страны Александр Ткаченко.

"Только что правительство признало утратившим силу распоряжение Кабинета министров Украины времён [президента Украины Виктора] Януковича от 11 июля 2013 г. No 519 "Вопрос передачи в безвозмездное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской лавре ( мужской монастырь ) Украинской православной церкви зданий и сооружений", — написал он в телеграм-канале.

Напомним, с 13 марта киевские власти начали разграбление Киево-Печерской лавры и обязали монахов УПЦ покинуть здания до 29 марта, однако те никуда не ушли. Священнослужители уже обратились в суд, и 26 апреля будет рассмотрена их жалоба на решение властей разорвать договор об аренде объектов обители. До этого священнослужители не намерены покидать лавру. Однако суд отказался отложить изгнание монахов до рассмотрения иска.