Арестован фельдшер, высадивший задыхавшегося ребёнка из частной скорой в Видном

Фельдшера Александра Яковенко, который выгнал из скорой задыхающегося мальчика с мамой в подмосковном Видном, отправили под домашний арест на два месяца. Ему инкриминируются "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Покушение на мошенничество в крупном размере".

Теперь ему нельзя пользоваться телефоном и интернетом, а из дома можно выходить только за продуктами и только в строго определённое время. На заседании Яковенко не отвечал на вопросы нашего корреспондента и прикрывался газетой.