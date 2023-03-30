Арестован фельдшер, высадивший задыхавшегося ребёнка из частной скорой в Видном
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Фельдшера Александра Яковенко, который выгнал из скорой задыхающегося мальчика с мамой в подмосковном Видном, отправили под домашний арест на два месяца. Ему инкриминируются "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Покушение на мошенничество в крупном размере".
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Теперь ему нельзя пользоваться телефоном и интернетом, а из дома можно выходить только за продуктами и только в строго определённое время. На заседании Яковенко не отвечал на вопросы нашего корреспондента и прикрывался газетой.
Лайф напоминает, что в Подмосковье фельдшер частной скорой помощи выгнал мать с задыхающимся ребёнком из машины. По словам родителей мальчика, медработник требовал заплатить ему 100 тысяч рублей. После публикации Лайфа глава Минздрава поручил Росздравнадзору провести проверку, а СК возбудил уголовное дело. При этом жена фельдшера назвала обвинения клеветой и заявила о намерении подать в суд на семью мальчика.