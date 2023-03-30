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30 марта, 17:36

Арестован фельдшер, высадивший задыхавшегося ребёнка из частной скорой в Видном

<p>Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/49674" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Обложка © t.me / SHOT

Фельдшера Александра Яковенко, который выгнал из скорой задыхающегося мальчика с мамой в подмосковном Видном, отправили под домашний арест на два месяца. Ему инкриминируются "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Покушение на мошенничество в крупном размере".

Видео © SHOT

Теперь ему нельзя пользоваться телефоном и интернетом, а из дома можно выходить только за продуктами и только в строго определённое время. На заседании Яковенко не отвечал на вопросы нашего корреспондента и прикрывался газетой.

В Подмосковье задержан фельдшер частной скорой, высадивший задыхавшегося ребёнка

В Подмосковье задержан фельдшер частной скорой, высадивший задыхавшегося ребёнка

Лайф напоминает, что в Подмосковье фельдшер частной скорой помощи выгнал мать с задыхающимся ребёнком из машины. По словам родителей мальчика, медработник требовал заплатить ему 100 тысяч рублей. После публикации Лайфа глава Минздрава поручил Росздравнадзору провести проверку, а СК возбудил уголовное дело. При этом жена фельдшера назвала обвинения клеветой и заявила о намерении подать в суд на семью мальчика.

Ирина Фальке
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