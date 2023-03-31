Пенс назвал возмутительным выдвижение обвинений против Трампа

Для американского народа обвинения против экс-лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа станут очередным примером криминализации политики в стране. Такое заявление в эфире телеканала CNN сделал бывший вице-президент США Майк Пенс.

"Я думаю, американский народ взглянет на это и увидит очередной пример криминализации политики в нашей стране", — сказал он.