Пенс назвал возмутительным выдвижение обвинений против Трампа
Пенс: Обвинения против Трампа станут очередным примером криминализации политики в США
Для американского народа обвинения против экс-лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа станут очередным примером криминализации политики в стране. Такое заявление в эфире телеканала CNN сделал бывший вице-президент США Майк Пенс.
"Я думаю, американский народ взглянет на это и увидит очередной пример криминализации политики в нашей стране", — сказал он.
Также Пенс заявил, что выдвижение обвинений против Трампа носит беспрецедентный характер и является возмутительным. По его словам, миллионы жителей США увидят в этом политическое преследование.
Напомним, присяжные Нью-Йорка проголосовали за предъявление обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization, в деле более чем 30 эпизодов. Сам бывший глава Белого дома назвал обвинения политическим преследованием и заявил, что виновным себя не считает. А спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти пообещал привлечь к ответственности прокурора округа Нью-Йорк Элвина Брэгга, аппарат которого проводит разбирательство в отношении Трампа.
Shutterstock