Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

31 марта, 05:28

Пенс назвал возмутительным выдвижение обвинений против Трампа

Пенс: Обвинения против Трампа станут очередным примером криминализации политики в США

Для американского народа обвинения против экс-лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа станут очередным примером криминализации политики в стране. Такое заявление в эфире телеканала CNN сделал бывший вице-президент США Майк Пенс.

"Я думаю, американский народ взглянет на это и увидит очередной пример криминализации политики в нашей стране", — сказал он.

Также Пенс заявил, что выдвижение обвинений против Трампа носит беспрецедентный характер и является возмутительным. По его словам, миллионы жителей США увидят в этом политическое преследование.

Сын Трампа назвал США "банановой республикой" из-за преследования отца

Сын Трампа назвал США "банановой республикой" из-за преследования отца

Напомним, присяжные Нью-Йорка проголосовали за предъявление обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization, в деле более чем 30 эпизодов. Сам бывший глава Белого дома назвал обвинения политическим преследованием и заявил, что виновным себя не считает. А спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти пообещал привлечь к ответственности прокурора округа Нью-Йорк Элвина Брэгга, аппарат которого проводит разбирательство в отношении Трампа.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров