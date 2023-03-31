Сын Трампа назвал США "банановой республикой" из-за преследования отца
Сын Трампа заявил, что обвинения в адрес его отца превращают США в "банановую республику"
Решение американских присяжных одобрить предъявление обвинений бывшему президенту страны Дональду Трампу превращает США в "банановую республику". Об этом заявил сын политика Дональд Трамп – младший.
"Нашим коррумпированным элитам не угрожают опасные преступники на улицах, поскольку у них есть личная охрана. Их не заботит, когда терроризируют обычных людей. Но для них представляет угрозу Трамп, поэтому они готовы превратить нас в банановую республику, чтобы его остановить", — написал сын политика в "Твиттере".
Трамп-младший считает, что это решение является попыткой "радикально настроенных левых атаковать своих политических врагов", а также "вмешательством в выборы 2024 года с целью остановить Трампа". Сын политика отметил, что единственное в этой ситуации решение — вернуть политика в Белый дом.
Эрик Трамп, ещё один сын экс-президента, назвал произошедшее "неправомерными действиями прокурора третьего мира". По его словам, речь идёт об "оппортунистических нападках на политического оппонента".
Напомним, присяжные Нью-Йорка проголосовали за предъявление обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization, в деле более чем 30 эпизодов. Сам бывший глава Белого дома назвал обвинения политическим преследованием и заявил, что виновным себя не считает. А спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти пообещал привлечь к ответственности прокурора округа Нью-Йорк Элвина Брэгга, аппарат которого проводит разбирательство в отношении Трампа.