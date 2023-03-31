Путин подписал указы об освобождении от должностей послов в Латвии и Эстонии
Президент России Владимир Путин подписал указы об освобождении от должности послов в Латвии и Эстонии. Соответствующие документы обнародованы на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить Липаева Владимира Георгиевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Эстонской Республике", — говорится в одном из указов.
В другом приведён аналогичный текст в отношении посла в Латвийской Республике Ванина Михаила Валентиновича.
Напомним, МИД Эстонии выслал Липаева из страны 23 января, он покинул Таллин в начале февраля. Это произошло после того, как РФ понизила уровень дипломатических отношений с республикой. Тогда же МИД Латвии обязал Ванина покинуть страну до 24 февраля. Причём Рига в знак солидарности с Таллином заявила о понижении уровня дипотношений с РФ.