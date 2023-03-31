Путин подписал указы об освобождении от должностей послов в Латвии и Эстонии

Президент России Владимир Путин подписал указы об освобождении от должности послов в Латвии и Эстонии. Соответствующие документы обнародованы на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Липаева Владимира Георгиевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Эстонской Республике", — говорится в одном из указов.