Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

31 марта, 09:02

Путин подписал указы об освобождении от должностей послов в Латвии и Эстонии

Президент России Владимир Путин подписал указы об освобождении от должности послов в Латвии и Эстонии. Соответствующие документы обнародованы на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Липаева Владимира Георгиевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Эстонской Республике", — говорится в одном из указов.

В другом приведён аналогичный текст в отношении посла в Латвийской Республике Ванина Михаила Валентиновича.

Россия прекратила действие таможенного соглашения с Эстонией, сообщили в МИД

Россия прекратила действие таможенного соглашения с Эстонией, сообщили в МИД

Напомним, МИД Эстонии выслал Липаева из страны 23 января, он покинул Таллин в начале февраля. Это произошло после того, как РФ понизила уровень дипломатических отношений с республикой. Тогда же МИД Латвии обязал Ванина покинуть страну до 24 февраля. Причём Рига в знак солидарности с Таллином заявила о понижении уровня дипотношений с РФ.

Обложка ©

Kremlin.ru

Светлана Оперук
  • Новости
  • Эстония
  • Латвия
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров