Песков: Дело против Трампа — это внутриамериканские процессы

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами заявил, что в Кремле не считают нужным комментировать возможное предъявление обвинений экс-президенту США Дональду Трампу, так как это внутриамериканское дело.

"Не думаю, что это тема для каких-то наших комментариев, это внутриамериканские процессы, которые мы не считаем необходимым как-то комментировать", — отметил он.