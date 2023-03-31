Песков: Дело против Трампа — это внутриамериканские процессы
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами заявил, что в Кремле не считают нужным комментировать возможное предъявление обвинений экс-президенту США Дональду Трампу, так как это внутриамериканское дело.
"Не думаю, что это тема для каких-то наших комментариев, это внутриамериканские процессы, которые мы не считаем необходимым как-то комментировать", — отметил он.
Напомним, присяжные Нью-Йорка проголосовали за предъявление обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization, в деле более чем 30 эпизодов. Сам бывший глава Белого дома назвал обвинения политическим преследованием и заявил, что виновным себя не считает. А спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти пообещал привлечь к ответственности прокурора округа Нью-Йорк Элвина Брэгга, аппарат которого проводит разбирательство в отношении Трампа.
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