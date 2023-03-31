Песков назвал абсурдными призывы выслать из США российских журналистов

Высылать добросовестных журналистов РФ из Америки на фоне ареста корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича неправильно. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Гершковича взяли с поличным, поэтому ситуация очевидна. Представитель Кремля подчеркнул, что нет никаких оснований для того, чтобы издание требовало высылки всех журналистов из РФ. Другое дело, если существуют нарушения закона.