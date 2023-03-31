Песков назвал абсурдными призывы выслать из США российских журналистов
Песков: Высылать добросовестных журналистов РФ из США после ареста Гершковича неправильно
Высылать добросовестных журналистов РФ из Америки на фоне ареста корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича неправильно. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, Гершковича взяли с поличным, поэтому ситуация очевидна. Представитель Кремля подчеркнул, что нет никаких оснований для того, чтобы издание требовало высылки всех журналистов из РФ. Другое дело, если существуют нарушения закона.
"Но в данном случае ограничивать в правах добросовестных журналистов — это было бы абсурдно и неправильно", — заключил Песков.
Как сообщал Лайф, Гершкович был задержан в Екатеринбурге за шпионаж. ФСБ уличила американца в сборе секретных данных о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса России. В Кремле уточнили, что журналиста удалось задержать с поличным. WSJ по этому поводу "выразила глубокую обеспокоенность". При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что работа Гершковича не имела ничего общего с журналистикой.
Getty Images / Sefa Karacan