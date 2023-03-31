Футболиста сборной Аргентины Монтьеля обвинили в групповом изнасиловании модели
Гонсало Монтьель. Обложка © Getty Images / Ruben de la Fuente Perez
Футболиста испанского ФК "Севилья", чемпиона мира в составе сборной Аргентины в 2022 году Гонсало Монтьеля обвиняют в групповом изнасиловании. Об этом сообщила газета Marca со ссылкой на адвоката пострадавшей.
"В четверг (30 марта. — прим. Лайфа) в систему правосудия Аргентины было подано заявление о предполагаемом сексуальном насилии... в отношении футболиста Гонсало Монтьеля", — говорится в публикации.
Указывается, что инцидент произошёл 1 января 2019 года во время вечеринки по случаю дня рождения Монтьеля. Жертвой предполагаемого изнасилования стала модель, с которой футболист недолго встречался. По словам девушки, спортсмен пригласил её встретиться сначала с семьёй, а потом настоял, чтобы она поехала на вечеринку. По словам адвоката, модель не пьёт алкоголь обычно, но в тот раз "попробовав две порции, потеряла сознание". После изнасилования девушку "выбросили за пределы дома Монтьеля", и она не знает, сколько человек участвовали в этом. Пострадавшая также не помнит, как попала домой.
В начале 2023 года самого титулованного футболиста мира бразильца Дани Алвеса обвинила в сексуальных домогательствах женщина, имя которой не разглашается. Позднее его задержали. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Жена Дани Алвеса сообщила о разрыве отношений из-за измен футболиста. А недавно выяснилось, что футболист замешан в схеме по обмену сигарет в тюрьме на автографы.