Футболиста сборной Аргентины Монтьеля обвинили в групповом изнасиловании модели

Указывается, что инцидент произошёл 1 января 2019 года во время вечеринки по случаю дня рождения Монтьеля. Жертвой предполагаемого изнасилования стала модель, с которой футболист недолго встречался. По словам девушки, спортсмен пригласил её встретиться сначала с семьёй, а потом настоял, чтобы она поехала на вечеринку. По словам адвоката, модель не пьёт алкоголь обычно, но в тот раз "попробовав две порции, потеряла сознание". После изнасилования девушку "выбросили за пределы дома Монтьеля", и она не знает, сколько человек участвовали в этом. Пострадавшая также не помнит, как попала домой.