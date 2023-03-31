В новой концепции внешняя политика РФ носит миролюбивый и прагматичный характер

Внешняя политика РФ носит миролюбивый характер и основывается на стремлении к равноправному международному сотрудничеству. Об этом сказано в новой Концепции внешней политики РФ, которую утвердил президент Владимир Путин.

Согласно документу, Россия проводит самостоятельный внешнеполитический курс. Он основан на национальных интересах страны и осознании особой ответственности за поддержание мира и безопасности.

"Внешняя политика России носит миролюбивый, открытый, предсказуемый, последовательный, прагматичный характер, основанный на уважении общепризнанных принципов и норм международного права и стремлении к равноправному международному сотрудничеству в целях решения общих задач и продвижения общих интересов", — сказано в документе.