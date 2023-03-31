В новой концепции внешняя политика РФ носит миролюбивый и прагматичный характер
Внешняя политика РФ носит миролюбивый характер и основывается на стремлении к равноправному международному сотрудничеству. Об этом сказано в новой Концепции внешней политики РФ, которую утвердил президент Владимир Путин.
Согласно документу, Россия проводит самостоятельный внешнеполитический курс. Он основан на национальных интересах страны и осознании особой ответственности за поддержание мира и безопасности.
"Внешняя политика России носит миролюбивый, открытый, предсказуемый, последовательный, прагматичный характер, основанный на уважении общепризнанных принципов и норм международного права и стремлении к равноправному международному сотрудничеству в целях решения общих задач и продвижения общих интересов", — сказано в документе.
Кроме того, в концепции указано, что неделимость безопасности и неприятие гегемонии в международных делах также являются приоритетами РФ во внешней политике. Сотрудничество должно быть основано на балансе интересов и взаимной выгоде, говорится в документе.
Ранее Лайф писал о том, что президент РФ Владимир Путин утвердил новую редакцию Концепции внешней политики. Напомним, текст новой концепции был одобрен в 2022 году, однако в связи с развитием ситуации было решено продолжить работу и учесть новые моменты. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о том, что обновлённая концепция предусматривает изменения на внешнеполитическом контуре после начала СВО. Согласно документу, Россия провозгласила себя оплотом Русского мира.
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