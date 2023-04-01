В Ростовской области полностью восстановили энергоснабжение после непогоды
Эксперты восстановили энергоснабжение пострадавших от непогоды районов Ростовской области
Специалистам удалось полностью восстановить энергоснабжение в районах Ростовской области, пострадавших от непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Россети Юг".
Всего в восстановительных работах было задействовано свыше 290 человек и 145 единиц техники. Причиной нарушений на объектах электросетевого комплекса Ростовской области стали обильный снегопад и шквалистый ветер, обрушившиеся на регион 30–31 марта. Мокрый снег налипал на провода, увеличивая их вес и вызывая обрывы. Наибольший урон стихия нанесла в северо-восточных, центральных и западных районах региона.
Как сообщал Лайф, на Ростовскую область внезапно обрушился сильный снегопад. Без света остались десятки тысяч жителей, но самая сложная ситуация сложилась на трассе М4 "Дон": тысячи авто застряли в пробке почти на сутки. В многокилометровом заторе оказалось более 30 автобусов.
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