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1 апреля, 08:12

В Ростовской области полностью восстановили энергоснабжение после непогоды

Эксперты восстановили энергоснабжение пострадавших от непогоды районов Ростовской области

Специалистам удалось полностью восстановить энергоснабжение в районах Ростовской области, пострадавших от непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Россети Юг".

Всего в восстановительных работах было задействовано свыше 290 человек и 145 единиц техники. Причиной нарушений на объектах электросетевого комплекса Ростовской области стали обильный снегопад и шквалистый ветер, обрушившиеся на регион 30–31 марта. Мокрый снег налипал на провода, увеличивая их вес и вызывая обрывы. Наибольший урон стихия нанесла в северо-восточных, центральных и западных районах региона.

На трассе М4 "Дон", где тысячи авто оказались в снежном плену, полностью восстановили движение

На трассе М4 "Дон", где тысячи авто оказались в снежном плену, полностью восстановили движение

Как сообщал Лайф, на Ростовскую область внезапно обрушился сильный снегопад. Без света остались десятки тысяч жителей, но самая сложная ситуация сложилась на трассе М4 "Дон": тысячи авто застряли в пробке почти на сутки. В многокилометровом заторе оказалось более 30 автобусов.

Синоптик раскрыл причину аномальных снегопадов в Ростовской области

Синоптик раскрыл причину аномальных снегопадов в Ростовской области

Обложка ©

Shutterstock

Иван Косицын
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