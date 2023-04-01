В Ростовской области полностью восстановили энергоснабжение после непогоды

Специалистам удалось полностью восстановить энергоснабжение в районах Ростовской области, пострадавших от непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Россети Юг".

Всего в восстановительных работах было задействовано свыше 290 человек и 145 единиц техники. Причиной нарушений на объектах электросетевого комплекса Ростовской области стали обильный снегопад и шквалистый ветер, обрушившиеся на регион 30–31 марта. Мокрый снег налипал на провода, увеличивая их вес и вызывая обрывы. Наибольший урон стихия нанесла в северо-восточных, центральных и западных районах региона.