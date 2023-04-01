На трассе М4 в Ростовской области снова возникла огромная пробка

В Ростовской области на трассе М4 "Дон" снова образовалась пробка. Об этом сообщает SHOT. Очевидцы сняли на видео, что сейчас происходит на одном из участков дороги.

В Ростовской области снова образовалась пробка на трассе М4. Видео © Telegram / SHOT

Судя по кадрам с места, на магистрали в два ряда стоят десятки машин, которые практически не двигаются вперёд. Большинство из них большегрузы.