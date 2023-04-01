На трассе М4 в Ростовской области снова возникла огромная пробка
В Ростовской области на трассе М4 "Дон" снова образовалась пробка. Об этом сообщает SHOT. Очевидцы сняли на видео, что сейчас происходит на одном из участков дороги.
В Ростовской области снова образовалась пробка на трассе М4. Видео © Telegram / SHOT
Судя по кадрам с места, на магистрали в два ряда стоят десятки машин, которые практически не двигаются вперёд. Большинство из них большегрузы.
По данным Госавтоинспекции, на этот раз причиной дорожного затора мог послужить ремонт моста через реку Северский Донец.
Ранее Лайф писал, что на Ростовскую область внезапно обрушился сильный снегопад. Из-за этого десятки тысяч жителей остались без света, а на трассе М4 "Дон" тысячи автомобилей застряли в пробке почти на сутки, машины занесло снегом. В заторе оказалось более 30 автобусов, в которых находилось свыше 760 пассажиров. Вечером 31 марта стало известно, что движение по трассе полностью восстановлено.
Telegram / SHOT