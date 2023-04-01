Наместник Киево-Печерской лавры Павел поклялся, что бежать с Украины не собирается
Во время суда настоятель Киево-Печерской лавры Павел поклялся, что бежать с Украины не собирается: он хочет остаться на родной земле.
"Кто-то скажет, что я сбегу. Вот вам крест: я никуда не сбегу. Я хочу лежать здесь, в родной земле", — говорит наместник Павел на видео, опубликованном в телеграм-канале ТСН.
Наместник лавры также обратился к людям и поместным церквям. Он поблагодарил их за то, что они молятся за него и переживают за его судьбу.
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Ранее Лайф писал, что настоятеля Киево-Печерской лавры Павла обязали отбывать домашний арест вдали от обители. Также его обязали носить электронный браслет и до 30 мая запретили посещать богослужения.
Напомним, на судебное заседание митрополита привезли из больницы, куда он попал ранее из-за плохого самочувствия. СБУ подозревает священнослужителя в "работе на Россию" и "разжигании религиозной розни". Конфликт между киевскими властями и канонической церковью начался, когда первые обязали монахов УПЦ покинуть здания лавры. Однако последние отказались исполнять требования и продолжили совершать молебны.
Telegram / ТСН