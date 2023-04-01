Наместник Киево-Печерской лавры Павел поклялся, что бежать с Украины не собирается

Во время суда настоятель Киево-Печерской лавры Павел поклялся, что бежать с Украины не собирается: он хочет остаться на родной земле.

"Кто-то скажет, что я сбегу. Вот вам крест: я никуда не сбегу. Я хочу лежать здесь, в родной земле", — говорит наместник Павел на видео, опубликованном в телеграм-канале ТСН.

Наместник лавры также обратился к людям и поместным церквям. Он поблагодарил их за то, что они молятся за него и переживают за его судьбу.