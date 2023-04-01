Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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1 апреля, 19:52

Наместник Киево-Печерской лавры Павел поклялся, что бежать с Украины не собирается

Во время суда настоятель Киево-Печерской лавры Павел поклялся, что бежать с Украины не собирается: он хочет остаться на родной земле.

"Кто-то скажет, что я сбегу. Вот вам крест: я никуда не сбегу. Я хочу лежать здесь, в родной земле", — говорит наместник Павел на видео, опубликованном в телеграм-канале ТСН.

Наместник лавры также обратился к людям и поместным церквям. Он поблагодарил их за то, что они молятся за него и переживают за его судьбу.

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Ранее Лайф писал, что настоятеля Киево-Печерской лавры Павла обязали отбывать домашний арест вдали от обители. Также его обязали носить электронный браслет и до 30 мая запретили посещать богослужения.

Напомним, на судебное заседание митрополита привезли из больницы, куда он попал ранее из-за плохого самочувствия. СБУ подозревает священнослужителя в "работе на Россию" и "разжигании религиозной розни". Конфликт между киевскими властями и канонической церковью начался, когда первые обязали монахов УПЦ покинуть здания лавры. Однако последние отказались исполнять требования и продолжили совершать молебны.

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Telegram / ТСН

Арина Родионова
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