СК показал фото из кафе, где во время взрыва погиб военкор Татарский
Фото кафе в Санкт-Петербурге после взрыва. Обложка © Telegram / ГСУ СК РФ по СПб
Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу показало фото из кафе, где во время взрыва погиб военный корреспондент Владлен Татарский и пострадало более 20 человек. Кадры опубликованы в телеграм-канале ведомства.
Судя по снимку, помещение получило значительные разрушения. Там перевёрнута и сломана часть мебели, разбита посуда. На полу и столах видны следы крови.
Напомним, вечером 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в Петербурге прогремел взрыв. Там проходил творческий вечер известного блогера и военкора Владлена Татарского. В результате взрыва он погиб. По данным SHOT, бомбу на встречу с военкором могла принести девушка. По факту случившегося СК завёл уголовное дело.