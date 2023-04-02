Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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2 апреля, 18:33

СК показал фото из кафе, где во время взрыва погиб военкор Татарский

<p>Фото кафе в Санкт-Петербурге после взрыва. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/gsuskrf_spb/786" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГСУ СК РФ по СПб</a></p>

Фото кафе в Санкт-Петербурге после взрыва. Обложка © Telegram / ГСУ СК РФ по СПб

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу показало фото из кафе, где во время взрыва погиб военный корреспондент Владлен Татарский и пострадало более 20 человек. Кадры опубликованы в телеграм-канале ведомства.

Судя по снимку, помещение получило значительные разрушения. Там перевёрнута и сломана часть мебели, разбита посуда. На полу и столах видны следы крови.

Подозреваемая в подрыве кафе в Петербурге покинула заведение за две минуты до взрыва

Подозреваемая в подрыве кафе в Петербурге покинула заведение за две минуты до взрыва

Напомним, вечером 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в Петербурге прогремел взрыв. Там проходил творческий вечер известного блогера и военкора Владлена Татарского. В результате взрыва он погиб. По данным SHOT, бомбу на встречу с военкором могла принести девушка. По факту случившегося СК завёл уголовное дело.

Наталья Исакова
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