Минздрав: Шестеро пострадавших при взрыве в Петербурге находятся в тяжёлом состоянии
Шестеро пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге находятся в тяжёлом состоянии. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
"24 пострадавших доставлены в медицинские учреждения Санкт-Петербурга, где врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь. Состояние шести из них оценивается как тяжёлое", — говорится в сообщении.
Там также добавили, что состояние 18 человек, среди которых подросток, оценивают как средней и лёгкой степени тяжести.
Напомним, вечером 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в Петербурге прогремел взрыв. Там проходил творческий вечер известного блогера и военкора Владлена Татарского. В результате взрыва он погиб. По данным SHOT, бомбу на встречу с военкором могла принести девушка. По факту случившегося СК завёл уголовное дело.
ТАСС / EPA / ANATOLY MALTSEV