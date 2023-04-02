Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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2 апреля, 18:45

Минздрав: Шестеро пострадавших при взрыве в Петербурге находятся в тяжёлом состоянии

Шестеро пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге находятся в тяжёлом состоянии. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

"24 пострадавших доставлены в медицинские учреждения Санкт-Петербурга, где врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь. Состояние шести из них оценивается как тяжёлое", — говорится в сообщении.

Там также добавили, что состояние 18 человек, среди которых подросток, оценивают как средней и лёгкой степени тяжести.

СК показал фото из кафе, где во время взрыва погиб военкор Татарский

СК показал фото из кафе, где во время взрыва погиб военкор Татарский

Напомним, вечером 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в Петербурге прогремел взрыв. Там проходил творческий вечер известного блогера и военкора Владлена Татарского. В результате взрыва он погиб. По данным SHOT, бомбу на встречу с военкором могла принести девушка. По факту случившегося СК завёл уголовное дело.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ANATOLY MALTSEV

Варвара Романова
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