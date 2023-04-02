Минздрав: Шестеро пострадавших при взрыве в Петербурге находятся в тяжёлом состоянии

Шестеро пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге находятся в тяжёлом состоянии. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

"24 пострадавших доставлены в медицинские учреждения Санкт-Петербурга, где врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь. Состояние шести из них оценивается как тяжёлое", — говорится в сообщении.