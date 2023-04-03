МИД РФ: США разработали механизм влияния на конфессиональную политику Киева

Продвижение антицерковной политики на Украине — последствия влияния США, это не самостоятельный выбор режима президента Владимира Зеленского. Об этом заявили в МИД России. Там отметили, что Вашингтон преследует цель расколоть православие. После провозглашения этой задачи Штаты разработали механизм влияния на конфессиональную сторону киевской политики. Он работает как напрямую, так и опосредованно.

"США создали целый извращённый механизм прямого и опосредованного влияния на конфессиональную сторону киевской политики — был назначен "спецпредставитель по свободе вероисповедания", функционирует Комиссия США по международной религиозной свободе, регулярно готовятся ежегодные доклады", — говорится в сообщении МИД РФ.