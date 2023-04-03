МИД РФ: США разработали механизм влияния на конфессиональную политику Киева
Продвижение антицерковной политики на Украине — последствия влияния США, это не самостоятельный выбор режима президента Владимира Зеленского. Об этом заявили в МИД России. Там отметили, что Вашингтон преследует цель расколоть православие. После провозглашения этой задачи Штаты разработали механизм влияния на конфессиональную сторону киевской политики. Он работает как напрямую, так и опосредованно.
"США создали целый извращённый механизм прямого и опосредованного влияния на конфессиональную сторону киевской политики — был назначен "спецпредставитель по свободе вероисповедания", функционирует Комиссия США по международной религиозной свободе, регулярно готовятся ежегодные доклады", — говорится в сообщении МИД РФ.
В российском министерстве также отметили, что на обращение Лаврова к генсеку ООН и председателю ОБСЕ с призывом прекратить произвол против УПЦ не последовало никакой реакции. И это показательно, указали в МИД РФ.
Напомним, что конфликт между киевскими властями и канонической церковью начался, когда первые обязали монахов УПЦ покинуть здания лавры. Однако последние отказались исполнять требования и продолжили совершать молебны. Лайф сообщал, что настоятеля Киево-Печерской лавры Павла, по его заявлениям, отправили под домашний арест. СБУ заявила, что священнослужитель "работал на Россию" и "разжигал религиозную рознь". Затем раскольники из ПЦУ захватили кафедральный собор в Хмельницком. Там уже описывают имущество.
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