Дональд Трамп приехал к суду в кортеже из десяти машин и с толпой охранников
Бывший американский президент Дональд Трамп прибыл к зданию нью-йоркского суда, где ему сегодня предъявят обвинения. Политик приехал в сопровождении многочисленной охраны в кортеже из десяти авто.
Дональд Трамп приехал к зданию суда в сопровождении охраны. Видео © twitter / Project Veritas
На опубликованных в "Твиттере" кадрах видно, что экс-глава Белого дома направлялся к зданию суда в сопровождении многочисленной охраны. У входа в здание его встречала толпа журналистов, сторонников и протестующих американцев.
Напомним, Трамп ранее прибыл в Нью-Йорк, где ему предъявят обвинение по делу о направлении скрытых платежей за молчание любовницы-порнозвезды в период его избирательной кампании 2016 года. Сегодня прокуратура переквалифицировала в уголовные все пункты обвинения против экс-президента США и арестовала его.
Twitter / Project Veritas