Дональд Трамп приехал к суду в кортеже из десяти машин и с толпой охранников

Бывший американский президент Дональд Трамп прибыл к зданию нью-йоркского суда, где ему сегодня предъявят обвинения. Политик приехал в сопровождении многочисленной охраны в кортеже из десяти авто.

На опубликованных в "Твиттере" кадрах видно, что экс-глава Белого дома направлялся к зданию суда в сопровождении многочисленной охраны. У входа в здание его встречала толпа журналистов, сторонников и протестующих американцев.