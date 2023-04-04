Глава МИД Венгрии Сийярто усмотрел в действиях НАТО предвестие мировой войны
Сийярто: Встреча НАТО в Брюсселе подтверждает риск начала новой мировой войны
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото © ТАСС / EPA / Robert Ghement
Встреча министров иностранных дел стран – членов НАТО в Брюсселе 4 апреля подтверждает риск начала новой мировой войны, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"К сожалению, в свете сегодняшних выступлений можно сказать, что мы приближаемся к ещё одной мировой войне", — сказал он журналистам.
По словам министра, на мероприятии он говорил о необходимости не допустить прямого столкновения НАТО с Россией, что явно приведёт к новой мировой войне. Он уверен, что Североатлантический альянс не должен быть вовлечён в происходящее на Украине, и отказался от коллективной поставки оружия киевскому режиму.
Напомним, сегодня Финляндия вступила в НАТО, соответствующее заявление первым сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Позже глава МИД северного государства Пекка Хаависто подписал протокол о присоединении. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва примет ответные меры на данный шаг, а в МИД РФ считают, что это негативно скажется на отношениях между странами.