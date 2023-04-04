Глава МИД Венгрии Сийярто усмотрел в действиях НАТО предвестие мировой войны

"К сожалению, в свете сегодняшних выступлений можно сказать, что мы приближаемся к ещё одной мировой войне", — сказал он журналистам.

По словам министра, на мероприятии он говорил о необходимости не допустить прямого столкновения НАТО с Россией, что явно приведёт к новой мировой войне. Он уверен, что Североатлантический альянс не должен быть вовлечён в происходящее на Украине, и отказался от коллективной поставки оружия киевскому режиму.