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4 апреля, 18:50

Глава МИД Венгрии Сийярто усмотрел в действиях НАТО предвестие мировой войны

Сийярто: Встреча НАТО в Брюсселе подтверждает риск начала новой мировой войны

<p>Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото © ТАСС / EPA / Robert Ghement</p>

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото © ТАСС / EPA / Robert Ghement

Встреча министров иностранных дел стран – членов НАТО в Брюсселе 4 апреля подтверждает риск начала новой мировой войны, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"К сожалению, в свете сегодняшних выступлений можно сказать, что мы приближаемся к ещё одной мировой войне", сказал он журналистам.

По словам министра, на мероприятии он говорил о необходимости не допустить прямого столкновения НАТО с Россией, что явно приведёт к новой мировой войне. Он уверен, что Североатлантический альянс не должен быть вовлечён в происходящее на Украине, и отказался от коллективной поставки оружия киевскому режиму.

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Напомним, сегодня Финляндия вступила в НАТО, соответствующее заявление первым сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Позже глава МИД северного государства Пекка Хаависто подписал протокол о присоединении. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва примет ответные меры на данный шаг, а в МИД РФ считают, что это негативно скажется на отношениях между странами.

Матвей Константинов
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