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4 апреля, 20:50

Подозреваемый в шпионаже журналист WSJ Гершкович встретился с адвокатами

Американский журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, заключённый в России под стражу по подозрению в шпионаже, встретился с адвокатами. Об этом сообщает агенство Reuters.

"Здоровье Эвана в порядке, и он благодарен за огромную поддержку со всего мира", — сказано в письме главного редактора WSJ Эммы Такер.

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Как сообщал Лайф, корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге за шпионаж в конце марта. ФСБ уличила американца в сборе секретных данных о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса. В Кремле уточнили, что журналиста удалось задержать с поличным. WSJ по этому поводу "выразила глубокую обеспокоенность". В МИД РФ уверены, что работа Гершковича не имела ничего общего с журналистикой.

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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / evangershkovich

Оксана Попова
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