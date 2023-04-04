Подозреваемый в шпионаже журналист WSJ Гершкович встретился с адвокатами
Американский журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, заключённый в России под стражу по подозрению в шпионаже, встретился с адвокатами. Об этом сообщает агенство Reuters.
"Здоровье Эвана в порядке, и он благодарен за огромную поддержку со всего мира", — сказано в письме главного редактора WSJ Эммы Такер.
Как сообщал Лайф, корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге за шпионаж в конце марта. ФСБ уличила американца в сборе секретных данных о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса. В Кремле уточнили, что журналиста удалось задержать с поличным. WSJ по этому поводу "выразила глубокую обеспокоенность". В МИД РФ уверены, что работа Гершковича не имела ничего общего с журналистикой.
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