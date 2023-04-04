Подозреваемый в шпионаже журналист WSJ Гершкович встретился с адвокатами

Американский журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, заключённый в России под стражу по подозрению в шпионаже, встретился с адвокатами. Об этом сообщает агенство Reuters.

"Здоровье Эвана в порядке, и он благодарен за огромную поддержку со всего мира", — сказано в письме главного редактора WSJ Эммы Такер.