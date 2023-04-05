Путин указал на безжалостность Киева по отношению к новым регионам РФ

Обстановка в четырёх новых регионах РФ остаётся напряжённой, украинские власти продолжают наносить ракетные удары и обстреливать мирных людей, не жалея никого. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ.

"Киевский режим продолжает совершать тяжкие преступления против живущих там мирных граждан, никого не жалеет, подвергает города и посёлки ракетным ударам, артиллерийским, миномётным обстрелам", — сказал глава государства.