Путин указал на безжалостность Киева по отношению к новым регионам РФ
Путин: Обстановка в новых регионах РФ напряжённая, Киев никого не жалеет
Обстановка в четырёх новых регионах РФ остаётся напряжённой, украинские власти продолжают наносить ракетные удары и обстреливать мирных людей, не жалея никого. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ.
"Киевский режим продолжает совершать тяжкие преступления против живущих там мирных граждан, никого не жалеет, подвергает города и посёлки ракетным ударам, артиллерийским, миномётным обстрелам", — сказал глава государства.
Он добавил, что украинские власти регулярно устраивают теракты против представителей власти и правоохранительных органов, журналистов, общественных деятелей, преподавателей.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин лично совершил рабочую поездку в Донбасс. Глава государства посетил Мариуполь: сев за руль, проехал по улицам, осмотрел построенный микрорайон, пообщался с его жителями и даже зашёл к ним в гости. Кроме того, президент побывал в филармонии, которую восстановили за три месяца. Позже Путин заявил, что поездка в Мариуполь была нужна для того, чтобы увидеть своими глазами процесс восстановления новых регионов.