МИД заявил о решимости России помешать поставкам урановых снарядов Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о решимости Москвы сделать всё для того, чтобы никто не осмелился на поставки боеприпасов с обеднённым ураном Украине.
"Ещё раз подчеркну, что мы будем делать всё для того, чтобы на этот безответственный шаг никто не решился", — сказала дипломат в ответ на вопрос о предотвращении поставок украинской армии боеприпасов с обеднённым ураном и их применения.
Ранее Лондон анонсировал отправку Киеву бронебойных снарядов с обеднённым ураном. Президент РФ Владимир Путин предупредил, что в этом случае России придётся отреагировать должным образом. В Европарламенте напомнили о последствиях применения боеприпасов с обеднённым ураном и осудили Британию за это решение. Позже на сайте Зеленского появилась петиция с призывом запретить применение снарядов с обеднённым ураном.
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