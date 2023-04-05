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5 апреля, 15:36

МИД заявил о решимости России помешать поставкам урановых снарядов Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о решимости Москвы сделать всё для того, чтобы никто не осмелился на поставки боеприпасов с обеднённым ураном Украине.

"Ещё раз подчеркну, что мы будем делать всё для того, чтобы на этот безответственный шаг никто не решился", — сказала дипломат в ответ на вопрос о предотвращении поставок украинской армии боеприпасов с обеднённым ураном и их применения.

Политолог заявил, что петиция о запрете снарядов с ураном показывает здравомыслие народа Украины

Политолог заявил, что петиция о запрете снарядов с ураном показывает здравомыслие народа Украины

Ранее Лондон анонсировал отправку Киеву бронебойных снарядов с обеднённым ураном. Президент РФ Владимир Путин предупредил, что в этом случае России придётся отреагировать должным образом. В Европарламенте напомнили о последствиях применения боеприпасов с обеднённым ураном и осудили Британию за это решение. Позже на сайте Зеленского появилась петиция с призывом запретить применение снарядов с обеднённым ураном.

Обложка ©

Getty Images / Mustafa Ciftci / Anadolu Agency

Андрей Бражников
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