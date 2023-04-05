МИД заявил о решимости России помешать поставкам урановых снарядов Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о решимости Москвы сделать всё для того, чтобы никто не осмелился на поставки боеприпасов с обеднённым ураном Украине.

"Ещё раз подчеркну, что мы будем делать всё для того, чтобы на этот безответственный шаг никто не решился", — сказала дипломат в ответ на вопрос о предотвращении поставок украинской армии боеприпасов с обеднённым ураном и их применения.