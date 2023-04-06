Си Цзиньпин рассказал, когда будет готов поговорить с Зеленским

Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что поговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда "условия и время будут подходящими". Об этом он рассказал в ходе встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Я призвала председателя Си [Цзиньпина] связаться с президентом Зеленским. Было интересно услышать, что Си Цзиньпин подчеркнул готовность поговорить с президентом Зеленским, когда условия и время будут подходящими", — сказала глава ЕК на пресс-конференции по итогам переговоров в Пекине, подчеркнув, что "это уже позитивное развитие".