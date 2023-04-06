Си Цзиньпин рассказал, когда будет готов поговорить с Зеленским
Си Цзиньпин поговорит с Зеленским, когда "позволят время и условия"
Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что поговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда "условия и время будут подходящими". Об этом он рассказал в ходе встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
"Я призвала председателя Си [Цзиньпина] связаться с президентом Зеленским. Было интересно услышать, что Си Цзиньпин подчеркнул готовность поговорить с президентом Зеленским, когда условия и время будут подходящими", — сказала глава ЕК на пресс-конференции по итогам переговоров в Пекине, подчеркнув, что "это уже позитивное развитие".
Напомним, после визита Си Цзиньпина в Москву и переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что тоже хочет поговорить с главой КНР Си Цзиньпином, однако пока не получал соответствующих предложений от китайской стороны. Позже президент Незалежной ещё раз заявил о готовности встретиться с лидером Китая в Киеве.
ТАСС / Владимир Астапкович / POOL