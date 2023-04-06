"Экзотичный расклад сил": Полковник объяснил, зачем хитрому Зеленскому конфедерация с поляками
Полковник Баранец: Киев хочет конфедерации с поляками для защиты территорий
Хитрая Украина хочет создать конфедерацию с Польшей, чтобы прикрыть часть своей территории, которая может "отвалиться" в ходе спецоперации. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил военный обозреватель полковник Виктор Баранец. По его словам, Польша желает вернуть свои исторические земли на западе Незалежной и даже отметила для себя пять областей, которые ей хотелось бы заполучить после окончания боевых действий.
"В Киеве и Варшаве всё чаще шепчутся о новом государственном образовании, которое условно называют польско-украинской конфедерацией. Это значит, что Киев может дать согласие на включение вот этих пяти или шести областей, на которые претендует Польша, в эту конфедерацию. А это уже резко поменяет военно-политическую карту Украины. Если такая конфедерация случится, Киев разрешит ввести на территорию этих областей польскую армию, а польская армия — это НАТО", — отметил Баранец.
По словам эксперта, Польша активнее других членов НАТО участвует в боях против российских военных. Баранец подчеркнул, что из 30 тысяч иностранных наёмников, которые воюют на стороне ВСУ, около 20 тысяч — поляки.
"Сегодня вооружённые поляки под видом миротворцев и каких-то полицейских формирований уже присутствуют на территории западной Украины и, как однажды сказал [президент Украины] Зеленский, контролируют порядок. Достаточно экзотичный расклад сил, не правда ли?", — заключил Баранец.
Напомним, Зеленский 5 апреля впервые прибыл в Польшу с официальным визитом. В ходе встречи его коллега Анджей Дуда обещал Киеву половину флота из истребителей МиГ-29, а Зеленский сказал, что они договорились стереть все границы между Украиной и Польшей. Это совместное заявление не на шутку встревожило пользователей Twitter.
ТАСС / EPA / Marcin Obara