Россиянин едва не остался без руки из-за взрыва вейпа

Житель Татарстана пострадал в результате взрыва электронной сигареты — вейп вспыхнул прямо у него в руках. По данным SHOT, 23-летний пострадавший засунул руку в таз с холодной водой, а позже вместе с этим тазиком приехал в Нижнекамскую ЦРМБ.