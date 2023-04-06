Россиянин едва не остался без руки из-за взрыва вейпа
Житель Татарстана пострадал от взрыва электронной сигареты
Последствия взрыва электронной сигареты в руках жителя Татарстана. Фото © SHOT
Житель Татарстана пострадал в результате взрыва электронной сигареты — вейп вспыхнул прямо у него в руках. По данным SHOT, 23-летний пострадавший засунул руку в таз с холодной водой, а позже вместе с этим тазиком приехал в Нижнекамскую ЦРМБ.
Боль отпустила только к утру, и тогда медики сделали рентген: выяснилось, что кости пациента не сломаны. Врачи удалили омертвевшую кожу с ладоней. Сам вейпер заявил, что твёрдо решил бросить курить.
Кстати, уже 11 апреля Госдума может принять закон о запрете вейпов для детей. Инициативу уже поддержали в Роспотребнадзоре и Минздраве. Уже не первый год врачи говорят о вреде этих устройств. Тонзиллит, фарингит, аденоиды, частые пневмонии, ХОБЛ — это далеко не полный список последствий, с которыми могут столкнуться любители вейпов.