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6 апреля, 16:59

Россиянин едва не остался без руки из-за взрыва вейпа

Житель Татарстана пострадал от взрыва электронной сигареты

<p>Последствия взрыва электронной сигареты в руках жителя Татарстана. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/49920" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Последствия взрыва электронной сигареты в руках жителя Татарстана. Фото © SHOT

Житель Татарстана пострадал в результате взрыва электронной сигареты — вейп вспыхнул прямо у него в руках. По данным SHOT, 23-летний пострадавший засунул руку в таз с холодной водой, а позже вместе с этим тазиком приехал в Нижнекамскую ЦРМБ.

Боль отпустила только к утру, и тогда медики сделали рентген: выяснилось, что кости пациента не сломаны. Врачи удалили омертвевшую кожу с ладоней. Сам вейпер заявил, что твёрдо решил бросить курить.

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Кстати, уже 11 апреля Госдума может принять закон о запрете вейпов для детей. Инициативу уже поддержали в Роспотребнадзоре и Минздраве. Уже не первый год врачи говорят о вреде этих устройств. Тонзиллит, фарингит, аденоиды, частые пневмонии, ХОБЛ — это далеко не полный список последствий, с которыми могут столкнуться любители вейпов.

Александра Вишнякова
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