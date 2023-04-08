Пришедшие проститься с Татарским рассказали Лайфу о героизме погибшего военкора
Десятки людей пришли проститься с погибшим в результате теракта на творческом вечере в Петербурге военкором Владленом Татарским (Максимом Фоминым). Некоторые пообщались с Лайфом и рассказали о героической работе блогера.
Гости церемонии прощания рассказали о трагически погибшем в теракте Владлене Татарском. Видео © LIFE
"Военкор — достаточно страшная профессия, потому что военкор приносит людям то, что мирный человек не может увидеть. <...> Военкор — это герой. И чтобы быть таким военкором, как Макс, надо было родиться в Донбассе, пахать шахтёром и в четырнадцатом году встать в ополчение", — поделилась Анастасия.
Журналист, музыкант Аким Апачев заявил, что теракт в Петербурге и гибель Татарского показали, с кем Россия ведёт боевые действия на самом деле — с террористическим украинским режимом. Он уверен, что враг в результате будет разбит и наша страна победит. А журналист, экс-депутат Госдумы Николай Курьянович подчеркнул, что русский народ невозможно запугать и теперь он только разозлился. По его словам, такие подлые поступки не останутся без последствий.
"Просто это очень сложно. Он всегда был таким весёлым, радостным, позитивным. Он ходил как пузырик счастья", — сказала Дина Шубина.
"Порядочный человек, хороший. Главное, что идеалы, которые он нёс, они наши общие, они на всех", — добавил Юрий Мезинов.
Напомним, военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге из-за взрыва. Исполнительницей теракта стала Дарья Трепова. Именно она подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Президент РФ Владимир Путин наградил Татарского посмертно орденом Мужества. Накануне подозреваемую в убийстве военкора Татарского Трепову доставили в "Лефортово".
LIFE