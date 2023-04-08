ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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8 апреля, 09:55

Пришедшие проститься с Татарским рассказали Лайфу о героизме погибшего военкора

Десятки людей пришли проститься с погибшим в результате теракта на творческом вечере в Петербурге военкором Владленом Татарским (Максимом Фоминым). Некоторые пообщались с Лайфом и рассказали о героической работе блогера.

Гости церемонии прощания рассказали о трагически погибшем в теракте Владлене Татарском. Видео © LIFE

"Военкор — достаточно страшная профессия, потому что военкор приносит людям то, что мирный человек не может увидеть. <...> Военкор — это герой. И чтобы быть таким военкором, как Макс, надо было родиться в Донбассе, пахать шахтёром и в четырнадцатом году встать в ополчение", — поделилась Анастасия.

Журналист, музыкант Аким Апачев заявил, что теракт в Петербурге и гибель Татарского показали, с кем Россия ведёт боевые действия на самом деле — с террористическим украинским режимом. Он уверен, что враг в результате будет разбит и наша страна победит. А журналист, экс-депутат Госдумы Николай Курьянович подчеркнул, что русский народ невозможно запугать и теперь он только разозлился. По его словам, такие подлые поступки не останутся без последствий.

"Просто это очень сложно. Он всегда был таким весёлым, радостным, позитивным. Он ходил как пузырик счастья", — сказала Дина Шубина.

"Порядочный человек, хороший. Главное, что идеалы, которые он нёс, они наши общие, они на всех", — добавил Юрий Мезинов.

В Москве началась церемония прощания с военкором Владленом Татарским

В Москве началась церемония прощания с военкором Владленом Татарским

Напомним, военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге из-за взрыва. Исполнительницей теракта стала Дарья Трепова. Именно она подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Президент РФ Владимир Путин наградил Татарского посмертно орденом Мужества. Накануне подозреваемую в убийстве военкора Татарского Трепову доставили в "Лефортово".

Обложка ©

LIFE

Светлана Оперук
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