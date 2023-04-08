На Троекуровском кладбище в Москве проходит церемония прощания с военкором Владленом Татарским (Максимом Фоминым), который погиб в результате теракта на творческом вечере в Санкт-Петербурге. Проводить его в последний путь пришли общественные деятели и известные политики. В числе тех, кто выступил на траурном мероприятии, был лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, военный обозреватель Даниил Безсонов и посол ДНР в РФ Ольга Макеева.

Церемония прощания с военкором Татарским проходит на Троекуровском кладбище. Видео © LIFE

"Провожаем настоящего сына нашей России. Нам объявлена непримиримая война, схватка с нацизмом и террористической мразью и нечистью. Вслед за Максимом, который никогда не отступал, мы должны понять и встать плечом к плечу за страну, за будущее нашей страны и детей, и против мрази и нечисти. Владлен останется навсегда примером служения правде", — отметил Слуцкий.

Макеева добавила, что у Татарского была короткая, но очень яркая жизнь. Она также отметила, что многие благодарят военкора за его работу.

"Все три дня приходили люди к нам. И все просили передать спасибо за то, что разбудил правдой о том, что творят неонацисты на территории Донбасса все девять лет. Мы разделяем эту потерю. Вечная память", — сказала Макеева.

Военкора достойно провожают в последний путь: у гроба, согласно воинским почестям, находился почётный караул. Многие из пришедших проститься с Татарским приложили руку к гробу и неторопливо покидали похоронный зал.