Российская разведка узнала опасную для будущего ВСУ информацию, пишут СМИ
The War Zone: Разведка РФ получила опасную для ВСУ информацию из-за утечки в США
Российская разведка может получить много информации о состоянии украинской армии и планах Киева благодаря недавней утечке данных американского Минобороны. Об этом пишет издание The War Zone.
В материале указано, что слитые секретные данные позволят российским аналитикам получить более подробное представление о будущем военном планировании властей Незалежной. При этом бывший высокопоставленный офицер спецназа США, который обычно имел дело с подобными материалами, сказал изданию, что документы, которые оказались в Сети, выглядят как подлинные.
Ранее газета New York Times узнала, что Пентагон расследует утечку в соцсети секретных данных о ситуации на Украине. В слитых документах якобы раскрывается состояние ВСУ и время, которое нужно на подготовку бригад. В Киеве поспешили опровергнуть достоверность опубликованных данных и назвали их фотошопом. Тем не менее украинский лидер Владимир Зеленский обсудил вопросы предотвращения таких утечек на заседании ставки верховного главнокомандующего.
t.me / V_Zelenskiy_official