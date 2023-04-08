Российская разведка узнала опасную для будущего ВСУ информацию, пишут СМИ

Российская разведка может получить много информации о состоянии украинской армии и планах Киева благодаря недавней утечке данных американского Минобороны. Об этом пишет издание The War Zone.

В материале указано, что слитые секретные данные позволят российским аналитикам получить более подробное представление о будущем военном планировании властей Незалежной. При этом бывший высокопоставленный офицер спецназа США, который обычно имел дело с подобными материалами, сказал изданию, что документы, которые оказались в Сети, выглядят как подлинные.