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8 апреля, 13:50

Российская разведка узнала опасную для будущего ВСУ информацию, пишут СМИ

The War Zone: Разведка РФ получила опасную для ВСУ информацию из-за утечки в США

Российская разведка может получить много информации о состоянии украинской армии и планах Киева благодаря недавней утечке данных американского Минобороны. Об этом пишет издание The War Zone.

В материале указано, что слитые секретные данные позволят российским аналитикам получить более подробное представление о будущем военном планировании властей Незалежной. При этом бывший высокопоставленный офицер спецназа США, который обычно имел дело с подобными материалами, сказал изданию, что документы, которые оказались в Сети, выглядят как подлинные.

Генерал-майор ФСБ усомнился в подлинности слитых документов Пентагона по Украине

Генерал-майор ФСБ усомнился в подлинности слитых документов Пентагона по Украине

Ранее газета New York Times узнала, что Пентагон расследует утечку в соцсети секретных данных о ситуации на Украине. В слитых документах якобы раскрывается состояние ВСУ и время, которое нужно на подготовку бригад. В Киеве поспешили опровергнуть достоверность опубликованных данных и назвали их фотошопом. Тем не менее украинский лидер Владимир Зеленский обсудил вопросы предотвращения таких утечек на заседании ставки верховного главнокомандующего.

В Сеть утекли новые "секретные документы" США по Украине и не только

В Сеть утекли новые "секретные документы" США по Украине и не только

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t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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