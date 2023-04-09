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9 апреля, 15:46

В Тбилиси проходит митинг оппозиции

Оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) организовала антиправительственную акцию возле парламента в центре Тбилиси, требуя сближения с Евросоюзом.

В Тбилиси новая акция оппозиции против политики властей страны. Видео © Twitter / Lorena

Митинг собрал около сотни человек, которые заняли не только городскую площадь, но и прилегающий проспект Руставели. Организаторы не выдвинули ультиматумов, а требуют от властей исполнения всех рекомендаций Евросоюза, необходимых для получения статуса кандидата в члены.

В толпе видны флаги Грузии, США и Евросоюза. Среди участников отметились и члены молодёжного движения ЕНД. Митингующие также настаивают на освобождении экс-президента Михаила Саакашвили и главы телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамии, называя их политзаключёнными.

Полиция обеспечивает порядок, акция проходит мирно. Под окнами парламента стоит трибуна, откуда выступают оппозиционные лидеры и звучит музыка.

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Напомним, ранее в Грузии прошли протесты против законопроекта об иностранных агентах, который копирует аналогичный документ, действующий в США. Протестующие даже пытались прорваться в парламент. Вашингтон пригрозил Тбилиси санкциями в случае утверждения законопроекта об иноагентах. Грузинские депутаты в итоге отклонили документ.

Обложка ©

Twitter / Lorena

Татьяна Миссуми
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