В Тбилиси проходит митинг оппозиции
Оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) организовала антиправительственную акцию возле парламента в центре Тбилиси, требуя сближения с Евросоюзом.
В Тбилиси новая акция оппозиции против политики властей страны. Видео © Twitter / Lorena
Митинг собрал около сотни человек, которые заняли не только городскую площадь, но и прилегающий проспект Руставели. Организаторы не выдвинули ультиматумов, а требуют от властей исполнения всех рекомендаций Евросоюза, необходимых для получения статуса кандидата в члены.
В толпе видны флаги Грузии, США и Евросоюза. Среди участников отметились и члены молодёжного движения ЕНД. Митингующие также настаивают на освобождении экс-президента Михаила Саакашвили и главы телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамии, называя их политзаключёнными.
Полиция обеспечивает порядок, акция проходит мирно. Под окнами парламента стоит трибуна, откуда выступают оппозиционные лидеры и звучит музыка.
Напомним, ранее в Грузии прошли протесты против законопроекта об иностранных агентах, который копирует аналогичный документ, действующий в США. Протестующие даже пытались прорваться в парламент. Вашингтон пригрозил Тбилиси санкциями в случае утверждения законопроекта об иноагентах. Грузинские депутаты в итоге отклонили документ.
Twitter / Lorena