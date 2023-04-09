В Тбилиси проходит митинг оппозиции

Митинг собрал около сотни человек, которые заняли не только городскую площадь, но и прилегающий проспект Руставели. Организаторы не выдвинули ультиматумов, а требуют от властей исполнения всех рекомендаций Евросоюза, необходимых для получения статуса кандидата в члены.