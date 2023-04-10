В США обеспокоены "новым 11 сентября" по вине Байдена
Сенатор Грэм: Байден подвёл США к теракту, подобному 11 сентября 2001 года
Решение американского лидера Джо Байдена о выводе войск из Афганистана может спровоцировать новый теракт, аналогичный трагедии 11 сентября 2001 года. Такое мнение высказал сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью Fox News.
"На мой взгляд, то, что произошло в Афганистане при Байдене (вывод войск США. — Прим. Лайфа), — это он проложил путь к новому 11 сентября", — сказал политик.
По мнению Грэма, американские власти врут об отсутствии угрозы из Афганистана. При этом сенатор считает, что США в ближайшие полгода могут быть атакованы террористами.
Напомним, 11 сентября 2001 года боевики "Аль-Каиды"* захватили четыре пассажирских воздушных судна. Два из них они направили в сторону северной и южной башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В результате атаки обе башни разрушились. Третий самолёт врезался в здание Пентагона в Вашингтоне, четвёртый рухнул возле Шанксвилла.
Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп назвал вывод американских военных из Афганистана самым позорным моментом в истории США. Военная миссия США в Афганистане завершилась 31 августа 2021 года. Такое решение принял американский президент Джо Байден. Тем же летом боевики движения "Талибан"** вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана.
*Организация признана Верховным судом РФ террористической, её деятельность в России запрещена.
**Деятельность движения запрещена ООН.
ТАСС / АР / Chao Soi Cheong