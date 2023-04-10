ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

10 апреля, 16:53

"Ночные снайперы" решили выступить онлайн после отмены концертов в России

Российская рок-группа "Ночные снайперы" решила провести онлайн-концерт после массовой отмены своих живых выступлений. На данный момент он идёт уже 40 минут.

"Уже есть ссылка на трансляцию! Сегодня в 19:00", — говорится в опубликованном сообщении.

Солистку "Ночных снайперов" попросили проверить по статье о дискредитации ВС России

Солистку "Ночных снайперов" попросили проверить по статье о дискредитации ВС России

Напомним, по России прокатилась волна отмен живых выступлений "Ночных снайперов". Сначала такую участь постиг запланированный на 14 апреля концерт в Чебоксарах, потом — на 8 июня в Пятигорске, а недавно такое решение приняли и в Казани. Причём в последнем случае якобы по техническим причинам. Неравнодушные россияне выступают с критикой солистки коллектива Дианы Арбениной за её антироссийскую позицию. Сама артистка не стала внятно комментировать происходящее.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Матвей Константинов
  • Новости
  • Диана Арбенина
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров