"Ночные снайперы" решили выступить онлайн после отмены концертов в России
Российская рок-группа "Ночные снайперы" решила провести онлайн-концерт после массовой отмены своих живых выступлений. На данный момент он идёт уже 40 минут.
"Уже есть ссылка на трансляцию! Сегодня в 19:00", — говорится в опубликованном сообщении.
Напомним, по России прокатилась волна отмен живых выступлений "Ночных снайперов". Сначала такую участь постиг запланированный на 14 апреля концерт в Чебоксарах, потом — на 8 июня в Пятигорске, а недавно такое решение приняли и в Казани. Причём в последнем случае якобы по техническим причинам. Неравнодушные россияне выступают с критикой солистки коллектива Дианы Арбениной за её антироссийскую позицию. Сама артистка не стала внятно комментировать происходящее.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев