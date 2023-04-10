"Ночные снайперы" решили выступить онлайн после отмены концертов в России

Российская рок-группа "Ночные снайперы" решила провести онлайн-концерт после массовой отмены своих живых выступлений. На данный момент он идёт уже 40 минут.

"Уже есть ссылка на трансляцию! Сегодня в 19:00", — говорится в опубликованном сообщении.