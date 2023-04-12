Кадыров сообщил о нейтрализации участника бандитского подполья в чеченском селе

Сотрудники силовых ведомств Чечни нейтрализовали участника бандитского подполья в селе Гвардейском. Об этом рассказал глава республики Рамзан Кадыров и показал кадры операции.

Нейтрализация участника бандитской группировки в Чечне. Видео © t.me / Kadyrov_95

"Правоохранители отрабатывали оперативку об участнике незаконного формирования, который прибыл в республику из соседнего региона. Преступнику было предложено сдаться, однако он предпринял попытку скрыться. Силовики ранили злоумышленника в тот момент, когда он перелезал через ограду соседнего домовладения, и взяли его живьём", — написал Кадыров.