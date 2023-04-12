Кадыров сообщил о нейтрализации участника бандитского подполья в чеченском селе
Сотрудники силовых ведомств Чечни нейтрализовали участника бандитского подполья в селе Гвардейском. Об этом рассказал глава республики Рамзан Кадыров и показал кадры операции.
Нейтрализация участника бандитской группировки в Чечне. Видео © t.me / Kadyrov_95
"Правоохранители отрабатывали оперативку об участнике незаконного формирования, который прибыл в республику из соседнего региона. Преступнику было предложено сдаться, однако он предпринял попытку скрыться. Силовики ранили злоумышленника в тот момент, когда он перелезал через ограду соседнего домовладения, и взяли его живьём", — написал Кадыров.
Личность задержанного установлена, он даёт показания. Также глава Чечни опроверг информацию о "бурной перестрелке", новости о которой ранее появились в Сети. По его словам, произошедшее являлось спецоперацией силовиков по ликвидации преступника. Она прошла успешно, и в результате неё никто не пострадал.
Ранее Лайф рассказывал, что 6 апреля в Малгобекском районе Ингушетии произошла перестрелка в зоне проведения КТО. Боевиков нашли в селении Зязиков-Юрт, они открыли огонь, когда их пытались задержать. В результате при выполнении служебных задач погибли трое полицейских. На следующий день был задержан один из предполагаемых участников группировки, позднее — второй.
t.me / Kadyrov_95