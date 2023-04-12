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12 апреля, 09:59

У Соколиного Глаза выпал глаз после ужасной аварии с ратраком

У звезды "Мстителей" Реннера выпал глаз после аварии с ратраком

Попавший под снегоуборочную машину американский актёр Джереми Реннер, известный по ролям в фильмах "Мстители" и "Миссия невыполнима", впервые рассказал подробности несчастного случая. В эфире шоу Джимми Киммела, выходящего на YouTube-канале журналиста, артист признался, что из-за аварии у него произошло выпадение глаза.

"Снегоуборочная машина не задела мои позвонки, мой мозг не распух, однако у меня выпал глаз. Это странно", — поделился Соколиный Глаз из "Мстителей".

Джереми Реннер на больничной койке. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jeremyrenner

Джереми Реннер на больничной койке. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jeremyrenner

Актёр считает, что, несмотря на увечья, ему крупно повезло, что он вообще остался жив после аварии. Более того, остались нетронутыми и все жизненно важные органы. При этом Реннер добавил, что его племянник, который в момент ЧП был неподалёку, видел "повсюду много крови".

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Напомним, в начале января Джереми Реннер серьёзно пострадал у своего дома в США и попал в больницу в критическом состоянии. Его во время чистки дороги после снежной бури придавил ратрак. Актёр потерял много крови и получил множество травм. Также он перенёс операцию, а после опубликовал фото из больницы. При этом врачи пророчили ампутацию ноги Реннеру, но он сделал всё, чтобы не только сохранить конечность, но и ходить самостоятельно.


Обложка ©

Реннер в фильме "Мстители. Финал" / "Кинопоиск"

Наталья Исакова
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