У Соколиного Глаза выпал глаз после ужасной аварии с ратраком

Попавший под снегоуборочную машину американский актёр Джереми Реннер, известный по ролям в фильмах "Мстители" и "Миссия невыполнима", впервые рассказал подробности несчастного случая. В эфире шоу Джимми Киммела, выходящего на YouTube -канале журналиста, артист признался, что из-за аварии у него произошло выпадение глаза.

"Снегоуборочная машина не задела мои позвонки, мой мозг не распух, однако у меня выпал глаз. Это странно", — поделился Соколиный Глаз из "Мстителей".

Актёр считает, что, несмотря на увечья, ему крупно повезло, что он вообще остался жив после аварии. Более того, остались нетронутыми и все жизненно важные органы. При этом Реннер добавил, что его племянник, который в момент ЧП был неподалёку, видел "повсюду много крови".