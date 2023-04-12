Песков: Закон об электронных повестках призван исправить бардак в военкоматах
Закон об электронных повестках и реестре воинского учёта, принятый накануне Госдумой, призван исправить бардак в военкоматах, который вскрылся во время проведения спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Когда началась специальная военная операция, мы с вами увидели, что местами у нас в военкоматах много бардака. Вот как раз этот законопроект призван этот бардак: а) исправить; б) сделать [процесс] современным, эффективным и удобным для граждан", — объяснил представитель Кремля.
Он добавил, что над документом работали эксперты и было много разъяснений. Вопросы относительно процесса принятия закона Песков призвал адресовать Госдуме.
Напомним, накануне Госдума приняла законопроект о совершенствовании воинского учёта. Он предусматривает создание единого реестра военнообязанных и вручение электронных повесток. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заверил, что этот закон не является признаком новой волны мобилизации, он нужен для того, чтобы система воинского учёта шла в ногу с требованиями времени. Кстати, глава Минцифры Максут Шадаев подчеркнул, что реестр воинского учёта в полном объёме запустят не раньше осеннего призыва на срочную службу.
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