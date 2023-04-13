Песков: Арест Гершковича является прерогативой спецслужб, а не президента

Арест американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича является прерогативой российских спецслужб, а не президента страны. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, это не прерогатива президента. Этим занимаются специальные службы. Они выполняют свою работу", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, согласовывал ли Владимир Путин лично решение об аресте корреспондента.