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13 апреля, 10:36

Песков: Арест Гершковича является прерогативой спецслужб, а не президента

Арест американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича является прерогативой российских спецслужб, а не президента страны. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, это не прерогатива президента. Этим занимаются специальные службы. Они выполняют свою работу", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, согласовывал ли Владимир Путин лично решение об аресте корреспондента.

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Кроме того, как напомнил Песков, Гершкович был взят с поличным.

Напомним, Эван Гершкович был задержан за шпионаж в Екатеринбурге, его уличили в сборе секретных данных. Представители The Wall Street Journal "выразили глубокую озабоченность" в связи с инцидентом. Госдеп присвоил Гершковичу статус "незаконно удерживаемого". Этот особый режим даёт американской власти дополнительные механизмы для того, чтобы добиваться освобождения арестованных за рубежом.

Песков высказался о присвоении Гершковичу статуса "незаконно удерживаемого"

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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / evangershkovich

Александр Юнашев
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