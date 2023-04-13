Песков: Арест Гершковича является прерогативой спецслужб, а не президента
Арест американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича является прерогативой российских спецслужб, а не президента страны. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, это не прерогатива президента. Этим занимаются специальные службы. Они выполняют свою работу", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, согласовывал ли Владимир Путин лично решение об аресте корреспондента.
Кроме того, как напомнил Песков, Гершкович был взят с поличным.
Напомним, Эван Гершкович был задержан за шпионаж в Екатеринбурге, его уличили в сборе секретных данных. Представители The Wall Street Journal "выразили глубокую озабоченность" в связи с инцидентом. Госдеп присвоил Гершковичу статус "незаконно удерживаемого". Этот особый режим даёт американской власти дополнительные механизмы для того, чтобы добиваться освобождения арестованных за рубежом.
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