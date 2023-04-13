Мурал в память о военкоре Татарском открыли в Нижнем Новгороде

В центре Нижнего Новгорода открыли мурал в память о погибшем военкоре Владлене Татарском. Об этом сообщает РИА "Новости". Инициатором идеи выступил штаб Захара Прилепина.

На стене четырёхэтажного здания на пересечении улиц Горького и Ошарской нарисовали портрет Татарского площадью четыре на пять квадратов. Там также разместили цитату военкора: "Проиграть эту войну мы не имеем права". Как рассказала руководитель проектного офиса аппарата Захара Прилепина Юлия Захарчук, мурал создан в рамках открытия патриотического центра "Пешков" в городе.

"Владлен Татарский был нашим соратником, он прошёл большой военный путь с 2014 года, служил военкором в Донбассе, и мы скорбим о его гибели", — сказала она.