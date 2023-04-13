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13 апреля, 14:39

Мурал в память о военкоре Татарском открыли в Нижнем Новгороде

Портрет Владлена Татарского нарисовали на доме в центре Нижнего Новгорода

<p>Портрет Владлена Татарского на стене дома в центре Нижнего Новгорода. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/wall-130000358_21259?z=photo-130000358_457243191/album-130000358_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Работаем, брат!"</a></p>

Портрет Владлена Татарского на стене дома в центре Нижнего Новгорода. Обложка © VK / "Работаем, брат!"

В центре Нижнего Новгорода открыли мурал в память о погибшем военкоре Владлене Татарском. Об этом сообщает РИА "Новости". Инициатором идеи выступил штаб Захара Прилепина.

На стене четырёхэтажного здания на пересечении улиц Горького и Ошарской нарисовали портрет Татарского площадью четыре на пять квадратов. Там также разместили цитату военкора: "Проиграть эту войну мы не имеем права". Как рассказала руководитель проектного офиса аппарата Захара Прилепина Юлия Захарчук, мурал создан в рамках открытия патриотического центра "Пешков" в городе.

"Владлен Татарский был нашим соратником, он прошёл большой военный путь с 2014 года, служил военкором в Донбассе, и мы скорбим о его гибели", — сказала она.

Причём это лишь первая версия мурала. Вторую доработают нижегородские художники, добавив красок и яркости, чтобы сделать картину важным элементом центра города. Портрет создадут в стиле соцреализма. Кроме того, замглавы Нижегородской области Андрей Гнеушев заявил, что власти региона поддержат идею штаба Захара Прилепина.

Лайф публикует фото статуэтки с бомбой, которую Трепова подарила Татарскому

Лайф публикует фото статуэтки с бомбой, которую Трепова подарила Татарскому

Напомним, военкор Владлен Татарский погиб в результате теракта 2 апреля. Взрыв прогремел в кафе "Стрит-бар" в Петербурге, где проходил его творческий вечер. Исполнителем теракта стала Дарья Трепова. Именно она подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Девушке уже предъявлено обвинение в теракте, она арестована и сотрудничает со следствием. Уточнялось, что защита обжаловала арест Треповой.

Светлана Оперук
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