Женщины с этими именами никогда не любят своих детей
Если материнство у кого-то в крови, то этого точно нельзя сказать про дамочек со следующими именами. Женщины могут искренне пытаться полюбить своё чадо, но что-то каждый раз будет этому мешать.
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Выбирать имена для своих детей нужно продуманно. Иногда мало смотреть только на значение или определяться с выбором лишь из-за красивого звучания. Нередко бывает и так, что у дамочек с красивыми именами самый ужасный характер. Называя дочь определённым именем, можно запрограммировать её на упрямство, ненависть к мужчинам или нежелание стать матерью. Например, женщины, которые носят следующие имена, обычно становятся так себе матерями, да ещё и детей своих редко любят.
Женское имя Елизавета
Женщина с именем Елизавета часто слишком ревнует мужа к ребёнку. Фото © Shutterstock
Носительница этого королевского имени нередко отличается сложным и капризным характером. Именно эмоции преобладают в поведении, становясь причиной множества конфликтов. Елизавету можно укротить, если попадётся терпеливый мужчина, руководствующийся в первую очередь логикой. Тогда союз с ней принесёт немало плюсов. Вот только с материнством могут быть большие проблемы. Нередко Лиза ревнива и, родив, может страдать из-за недостатка внимания со стороны мужа. Видя, что тот проводит много времени с ребёнком, а не с ней, внутри Елизаветы будут копиться обида и разочарование.
Имя Ольга
Ольга может стать отличным воспитателем, но мать из неё получается чересчур строгая. Фото © Shutterstock
Обычно из женщины с именем Ольга получается отличный преподаватель. Кажется, дамочка словно была рождена стать чьим-то наставником, нести в мир знания. Носительница этого имени отлично ладит с детьми… Но не со своими. Почему-то в глазах Ольги собственные дети всегда в чём-то недотягивают или хуже других. Злясь из-за потери собственного авторитета, мамочка может забивать время ребёнка кружками и секциями, дрессировать для разных конкурсов, вот только даже победами малыша вряд ли останется довольна.
Женское имя Валерия
Женщина с именем Валерия по жизни и так слишком много взваливает на свои плечи. Лишняя ответственность за ребёнка ей не нужна. Фото © Shutterstock
У Валерии с материнством тоже складывается обычно не очень. В приоритет женщина всегда ставит заботы о быте, потом о муже и только после о ребёнке, если он вообще в семье имеется. Часто бывает и так, что именно женщина отказывается от идеи завести малыша, потому что понимает: вся ответственность ляжет на неё одну. Носительница имени Лера может быть прекрасной хранительницей домашнего очага, но как мать часто слишком инфантильна. Либо, если Валерию довести до белого каления, станет требовательной, строгой и стремящейся через дитя закрыть какие-то свои травмы детства.