Женщины с этими именами никогда не любят своих детей

Выбирать имена для своих детей нужно продуманно. Иногда мало смотреть только на значение или определяться с выбором лишь из-за красивого звучания. Нередко бывает и так, что у дамочек с красивыми именами самый ужасный характер. Называя дочь определённым именем, можно запрограммировать её на упрямство, ненависть к мужчинам или нежелание стать матерью. Например, женщины, которые носят следующие имена, обычно становятся так себе матерями, да ещё и детей своих редко любят.

Женское имя Елизавета

Женщина с именем Елизавета часто слишком ревнует мужа к ребёнку. Фото © Shutterstock

Носительница этого королевского имени нередко отличается сложным и капризным характером. Именно эмоции преобладают в поведении, становясь причиной множества конфликтов. Елизавету можно укротить, если попадётся терпеливый мужчина, руководствующийся в первую очередь логикой. Тогда союз с ней принесёт немало плюсов. Вот только с материнством могут быть большие проблемы. Нередко Лиза ревнива и, родив, может страдать из-за недостатка внимания со стороны мужа. Видя, что тот проводит много времени с ребёнком, а не с ней, внутри Елизаветы будут копиться обида и разочарование.

Имя Ольга

Ольга может стать отличным воспитателем, но мать из неё получается чересчур строгая. Фото © Shutterstock

Обычно из женщины с именем Ольга получается отличный преподаватель. Кажется, дамочка словно была рождена стать чьим-то наставником, нести в мир знания. Носительница этого имени отлично ладит с детьми… Но не со своими. Почему-то в глазах Ольги собственные дети всегда в чём-то недотягивают или хуже других. Злясь из-за потери собственного авторитета, мамочка может забивать время ребёнка кружками и секциями, дрессировать для разных конкурсов, вот только даже победами малыша вряд ли останется довольна.

Женское имя Валерия

Женщина с именем Валерия по жизни и так слишком много взваливает на свои плечи. Лишняя ответственность за ребёнка ей не нужна. Фото © Shutterstock