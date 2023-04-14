Япония запросила экстренное заседание СБ ООН из-за запуска ракеты КНДР
Правительство Японии запросило проведение экстренного заседания Совбеза ООН из-за запуска баллистической ракеты Северной Кореей. Об этом заявил генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно.
"В связи со вчерашним запуском Северной Кореей баллистической ракеты мы запросили экстренное заседание СБ ООН, в настоящее время проводится согласование", — сказал он на пресс-конференции.
Как сообщал Лайф, 13 апреля КНДР вновь запустила ракету. Вскоре власти Японии распространили сигнал тревоги, предупредив о возможном падении северокорейского снаряда на северный остров Хоккайдо. Однако вскоре тревогу там отменили. Сегодня КНДР признала, что накануне запустила твердотопливную баллистическую ракету "Хвасон-18".
ТАСС / AP