Костомарова готовят к неизбежной депрессии после ампутации

Российский фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров, который перенёс несколько ампутаций, не будет страдать от осложнений. В этом уверен врач-терапевт и автор книг о медицине Андрей Звонков. По его словам, спортсмена после формирования культи ждёт процесс восстановления атрофированных в ходе лечения мышц.

"Роману сейчас достаточно того, если он просто будет махать руками и ногами. Даже гантели не нужны. Главное, чтобы была нагрузка на мышцы. Любая. В связи с этим будет улучшаться кровообращение в мышцах, чтобы они нормально работали... Может, понадобится недели две, может, и больше. Всё зависит от того, насколько Роману будет трудно это делать... В данном случае, возможно, полтора или два [месяца]", — рассказал он в беседе с MSK1.ru.

Специалист отметил, что в программу реабилитации олимпийца будут наверняка входить и физкультура, и массаж, и физиотерапия, и электромассажёры. Что касается депрессии, то "с его инвалидностью без неё не обойдётся", уверен врач. Однако справиться с гнетущим состоянием должны помочь психолог и родные.

А по словам техника-протезиста "Московского протезно-ортопедического предприятия" Александра Пронина, после протезирования есть немалая вероятность возвращения Костомарова на лёд, но только в качестве любителя. Однако специалист призвал не торопиться с выводами из-за особенности каждого такого случая.