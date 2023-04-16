Костомарова готовят к неизбежной депрессии после ампутации
Протезист Пронин предрёк Костомарову возвращение на лёд с одним условием
Российский фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров. Фото © ТАСС / Дмитрий Голубович
Российский фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров, который перенёс несколько ампутаций, не будет страдать от осложнений. В этом уверен врач-терапевт и автор книг о медицине Андрей Звонков. По его словам, спортсмена после формирования культи ждёт процесс восстановления атрофированных в ходе лечения мышц.
"Роману сейчас достаточно того, если он просто будет махать руками и ногами. Даже гантели не нужны. Главное, чтобы была нагрузка на мышцы. Любая. В связи с этим будет улучшаться кровообращение в мышцах, чтобы они нормально работали... Может, понадобится недели две, может, и больше. Всё зависит от того, насколько Роману будет трудно это делать... В данном случае, возможно, полтора или два [месяца]", — рассказал он в беседе с MSK1.ru.
Специалист отметил, что в программу реабилитации олимпийца будут наверняка входить и физкультура, и массаж, и физиотерапия, и электромассажёры. Что касается депрессии, то "с его инвалидностью без неё не обойдётся", уверен врач. Однако справиться с гнетущим состоянием должны помочь психолог и родные.
А по словам техника-протезиста "Московского протезно-ортопедического предприятия" Александра Пронина, после протезирования есть немалая вероятность возвращения Костомарова на лёд, но только в качестве любителя. Однако специалист призвал не торопиться с выводами из-за особенности каждого такого случая.
"У нас были случаи, когда пациента выписывали, но ему при выходе из больницы опять совершенно неожиданно становилось очень плохо... Организмы у всех разные... Всё будет зависеть от того, насколько протезы приживутся, и вообще ещё от очень многих факторов. От того, как у Романа в целом пойдут дела, и, конечно, от воли Божьей", — заключил он.
Напомним, Роман Костомаров поступил в коммунарскую больницу в Москве в начале года с пневмонией. Уже там из-за развившегося сепсиса ему пришлось провести несколько ампутаций, однако сейчас он в сознании и медленно идёт на поправку, его готовят к протезированию. Спортсмен пробудет в реанимации ещё два-три месяца.