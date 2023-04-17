Байдена уличили во лжи о роли США в конфликте на Украине
Американский полковник Магиннис: Байден лжёт о роли США в конфликте на Украине
Американский полковник в отставке Роберт Магиннис уличил во лжи президента США Джо Байдена. По словам бывшего военного, судя по утёкшим секретным документам Пентагона, политик обманывает весь мир, говоря о роли Вашингтона в конфликте на Украине.
"Реальное положение дел, указанное в этих разведданных, расходится с картинкой, которую администрация Байдена рисовала для американского народа. Почему президент Байден лжёт своему народу?" — поинтересовался Магиннис в статье для Fox News.
Досталось также и СМИ. Офицер раскритиковал основные западные массмедиа, указав, что они "близоруко сосредотачиваются на факте слива и концентрируются на личности обвиняемого вместо того, чтобы освещать содержание материала. При этом Магиннис предположил, что это сделано специально для защиты рейтингов 80-летнего американского лидера.
Напомним, сейчас Пентагон расследует масштабную утечку документов с секретной информацией по ситуации на Украине. В слитых материалах говорится о состоянии и подготовке бригад ВСУ, а также упоминаются планы США и НАТО по укреплению украинской армии. Источником утечки мог стать военный ВВС Нацгвардии США, 21-летний Джек Тейшейра. 13 апреля он был задержан. Однако многие эксперты усомнились в его виновности. Они считают, что у рядового лётчика просто не могло быть доступа к таким секретным данным.
ТАСС / AP / Brian Lawless