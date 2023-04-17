Байдена уличили во лжи о роли США в конфликте на Украине

Американский полковник в отставке Роберт Магиннис уличил во лжи президента США Джо Байдена. По словам бывшего военного, судя по утёкшим секретным документам Пентагона, политик обманывает весь мир, говоря о роли Вашингтона в конфликте на Украине.

"Реальное положение дел, указанное в этих разведданных, расходится с картинкой, которую администрация Байдена рисовала для американского народа. Почему президент Байден лжёт своему народу?" — поинтересовался Магиннис в статье для Fox News.